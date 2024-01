03.01.2024 h 11:12 commenti

Si allarga l'inchiesta sull'alluvione: altri esposti presentati in procura dai cittadini

Il fascicolo, ancora contro ignoti, ipotizza il reato di disastro colposo e omicidio colposo in relazione alla morte di due anziani per annegamento. Gli inquirenti si avvalgono di un pool di esperti composto da un ingegnere idraulico, un idrologo e un geologo

Si fa sempre più corposo il fascicolo dell'inchiesta che la procura di Prato ha aperto in seguito all'alluvione del 2 novembre. Un fascicolo contro ignoti che ipotizza il reato di disastro colposo e omicidio colposo in relazione alla morte di due anziani per annegamento. Negli ultimi giorni, sulla scrivania dei sostituti Alessia La Placa e Valentina Cosci, titolari dell'inchiesta, sono arrivati altri esposti da parte di cittadini che, tramite gli avvocati, hanno denunciato la mancanza o la scarsità di manutenzione del fiume Bisenzio e dei torrenti che sono esondati allagando strade, case e fabbriche e spazzando via qualsiasi cosa. Denunce che in qualche caso non sono altro che la conferma ad elementi già al vaglio della procura ma che conterrebbero anche nuove indicazioni e segnalazioni utili ad aprire nuovi filoni di indagine. L'obiettivo della procura, che si avvarrà del lavoro di un pool di esperti composto da un ingegnere idraulico, un idrologo e un geologo, è capire l'origine delle esondazioni che hanno poi provocato gli allagamenti e accertare il grado di vulnerabilità del territorio per misurare se gli effetti dell'alluvione siano stati amplificati da lavori e manutenzioni mancate o anche da interventi che hanno contribuito ad indebolire il sistema.Ancora allo studio la gran mole di documentazione acquisita negli uffici del Comune di Prato e del Comune di Montemurlo e nelle rispettive sedi della Protezione civile, al Genio civile, al Consorzio di bonifica Medio Valdarno e al Centro funzionale regionale della Toscana.E' una la domanda principale a cui si cerca una risposta chiara: il 2 novembre si è verificato un evento di portata eccezionale che ha lasciato una inevitabile scia di danni per milioni di euro? Oppure quei danni, in presenza di interventi pregressi sul territorio, potevano essere contenuti?