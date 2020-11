02.11.2020 h 15:24 commenti

Si allarga il focolaio al Cas di Santa Caterina, altri quattro positivi tra gli ospiti

Nei prossimi giorni saranno quindi effettuati tamponi a tappeto a tutti gli ospiti della struttura e agli operatori per un totale di 80 persone

Ci sono altri quattro casi positivi tra i richiedenti asilo ospitati nel Cas di Santa Caterina gestito da Coop 22 della Fondazione Santa Rita. Si allarga, dunque, il contagio partito la scorsa settimana con l'accertamento di un caso positivo tra gli ospiti (LEGGI). L'Asl, in quell'occasione, ha circoscritto i contatti stretti avuti dal giovane per l'effettuazione dei tamponi. Sabato scorso ne è arrivato l'esito che ha evidenziato altri quattro casi positivi. Anche un operatore della Cooperativa 22 ha fatto il tampone dopo aver avuto qualche linea di febbre ed è risultato positivo. Ora si trova in isolamento presso la propria abitazione.A questo punto saranno effettuati tamponi a tappeto per tutti i richiedenti asilo ospitati nella struttura e per gli operatori sanitari, per un totale di un'ottantina di persone. Tale screening sarà effettuato nei prossimi giorni. Nel frattempo i quattro ragazzi positivi sono stati isolati all'interno della struttura. Sono in buone condizioni. Come il primo richiedente asilo contagiato, i quattro malati saranno trasferiti in un albergo Covid appena possibile.