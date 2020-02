05.02.2020 h 16:19 commenti

Si allaccia abusivamente alla rete pubblica per alimentare la serra dove coltiva marijuana: arrestato

I carabinieri di Vernio hanno scoperto l'impianto fai da te sequestrando tutto il materiale e piante che avrebbero reso una quantità di stupefacente che avrebbe fruttato circa 30mila euro.

Aveva installato nella sua abitazione una serra per la coltivazione della marijuana ma, visti gli alti costi di energia, aveva pensato bene di allacciarsi abusivamente al contatore della rete pubblica. L'uomo, un cittadino albanese di 33 anni, incensurato e apparentemente al di sopra di ogni sospetto, è stato così arrestato questa mattina, 5 febbraio, dai carabinieri della stazione di Vernio. Le accuse per lui sono di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché furto aggravato di energia elettrica.

L’indagine è iniziata qualche settimana fa quando i carabinieri di Vernio hanno appreso la notizia di un presunto giro di marijuana fai da te coltivata in larga scala. I militari hanno quindi proceduto al controllo e perquisizione dell’abitazione dell’uomo, che si trova a San Quirico, trovando una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, con circa 60 piante già in stato di essiccazione e alte circa 2 metri. Trovato anche tutto il materiale necessario per il confezionamento, la pesatura, la suddivisione delle dosi, l’irrigazione e la cura delle piante. Secondo gli investigatori lo stupefacente avrebbe fruttato circa 30mila euro.

Gli stessi carabinieri, con l’ausilio di una squadra di verificatori della società Enel, hanno poi accertato l’allaccio illegale al contatore alla rete pubblica. La coltivazione veniva infatti effettuata utilizzando ventilatori, diverse lampade ed un impianto di controllo dell’umidità, il tutto alimentato tramite un allaccio abusivo. Secondo quanto accertato, il 33enne inizialmente aveva pagato la bolletta che, viste le attrezzature, era molto elevata. Da un po' di tempo, però, aveva disdetto il contratto, pur continuando a vivere nella casa. E anche questo ha contribuito ad attirare l'attenzione degli investigatori si di sé.



