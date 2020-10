11.10.2020 h 16:20 commenti

Si aggrava il focolaio di Villa Amelia: positivi al Covid 26 anziani ospiti e 13 operatori

Il risultato al termine del giro di tamponi che ha coinvolto un centinaio di persone tra i degenti e il personale della rsa delle Badie. In totale oggi sono 47 i nuovi casi a Prato, compresi due bambini piccoli

Si aggrava il focolaio nella rsa Villa Amelia di via Edison alle Badie, dove venerdì sono emersi i primi casi di contagio da Covid per cinque degli ospiti. Alla fine del giro di tamponi effettuato dall'Asl, ne sono risultati positivi in totale 39: si tratta di 26 anziani ospiti e di 13 operatori. Complessivamente erano un centinaio le persone sottoposte al test tra i degenti e il personale della rsa. Nella struttura è stato attivato dall'Asl il protocollo Girot previsto in questi casi, con la separazione tra ospiti positivi e gli altri. Naturalmente sono state sospese le visite dei parenti. Alcuni degli anziani con sintomi sono stati ricoverati in via precauzionale in ospedale.

E proprio il focolaio di Villa Amelia rappresenta la maggioranza dei 47 nuovi casi di positività al Covid 19 registrati oggi a Prato, con il totale da inizio epidemia che sale a 1.224. Tra i nuovi positivi anche due bambini con meno di otto anni e una catechista della parrocchia de La Querce, la cui positività ha fatto saltare la cresima prevista proprio per stamani ( LEGGI ).

In Toscana i casi di positività al Coronavirus sono invece 517 in più rispetto a ieri (350 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). Un numero alto che si spiega anche con quello dei tamponi eseguiti: 11.394 nelle ultime 24, mentre sono 8.150 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.142, +8,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 217 (27 in più rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (1 in più). Purtroppo, oggi si registra un nuovo decesso: una donna di 76 anni residente in provincia di Grosseto.

Riguardo la situazione del Santo Stefano ad oggi si contano 22 persone ricoverate nel reparto Covid e sei in Terapia intensiva.