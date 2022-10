19.10.2022 h 08:52 commenti

Si aggira tra le auto con una grossa mannaia: fermato dai Baschi Verdi

Addosso all'uomo è stato trovato anche un panetto di hashish. Sempre una pattuglia della guardia i finanza ha sorpreso una seconda persona che con un tronchese si aggirava furtivamente tra i veicoli in sosta

I Baschi Verdi della guardia di finanza di Prato hanno sorpreso due persone che, nottetempo, si aggiravano con fare sospetto tra le auto in sosta. Uno aveva una mannaia di 50 centimetri e un panetto di hashish di circa 30 grammi. Si tratta di un 30enne maghrebino con precedenti specifici, che è stato denunciato per spaccio e possesso ingiustificato di armi. In un'altra circostanza, la pattuglia ha individuato una seconda persona che si aggirava furtivamente tra i veicoli in sosta e dal controllo gli è stato trovato un tronchese di 25 cm circa. E' un 35enne italiano gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus