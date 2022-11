25.11.2022 h 14:34 commenti

Si accendono le luci del Natale in centro storico. Via anche al Trenino Lillipuzziano

Domani pomeriggio i canti natalizi dei bambini della scuola Bruni di Casale accompagnano l'accensione dell'albero in piazza del Comune da parte del sindaco Biffoni. Già in funzione la Giostra a cavalli in piazza delle Carceri

Domani, sabato 26 novembre alle 17 in centro storico si accenderanno le luminarie e gli alberi di Natale: il sindaco Matteo Biffoni premerà l'interruttore collocato sotto le logge di Palazzo comunale accompagnato dagli altri membri della Giunta. Alle 16.30 in piazza del Comune, prima dell'accensione, i bambini della scuola primaria Antonio Bruni di Casale, guidati dal maestro Claudio Tempestini, intoneranno alcuni canti natalizi. Le luminarie, gli addobbi e le attrazioni che danno vita e avvio all'atmosfera natalizia sono collocate in tutto il centro storico e aree limitrofe. Oltre che con le illuminazioni, molte delle piazze del centro storico sono state addobbate con gli alberi di Natale, per esempio presenti in piazza del Comune, piazza del Duomo, piazza Ciardi, piazza San Domenico, piazza San Niccolò, piazza delle Carceri, piazza della Stazione, piazza Mercatale, piazza S. Francesco. Per quanto riguarda invece le attrazioni è già installata e in funzione la Giostra a Cavalli in piazza Santa Maria delle Carceri. Da oggi venerdì 25 novembre percorrerà le vie del centro anche il Trenino Lillipuzziano, attivo dal venerdì alla domenica, compreso il giorno di Natale e nella festività di Santo Stefano dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Il biglietto è gratuito. Inoltre nei giorni giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 dicembre si terrà il Videomapping. Dalle 17.30 alle 22.30 ad intervalli di un'ora, verranno proiettate sulla facciata del Duomo maxi immagini in cui si racconta la storia della città di Prato, già proiettate in occasione del corteggio storico dell'8 settembre.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus