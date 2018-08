25.08.2018 h 08:55 commenti

Si accendono le luci del luna park, giostre e giochi fino al 16 settembre

Per gli amanti del brivido, il treno fantasma e Bat Spin la giostra di 18 metri che offre una panoramica a testa in giù. Cancelli aperti dalle 16,30 alla mezzanotte, fino al 16 settembre

Due nuove giostre e un’attrazione internazionale per il luna park, per i pratesi la fiera. L'edizione 2018 aprirà le porte del divertimento oggi, 25 agosto, con i tradizionali fuochi d’artificio offerti dai giostrai. Tante attrazioni per tutti i gusti e le tasche a cui si aggiunge, per gli amanti del brivido, il treno fantasma e Bat Spin la giostra di 18 metri che offre una panoramica a testa in giù di tutto il parco giochi di viale Marconi. Un appuntamento atteso dai pratesi, ma anche dagli stessi giostrai che considerano Prato un appuntamento da non perdere, nonostante il perdurare della crisi che si affronta con promozioni, sconti. “Abbiamo anche abbassato i prezzi – spiega Gianni Degli Innocenti – proprio per dare a tutti la possibilità di divertirsi. Del resto Prato è un’ ottima piazza e qui offriamo lo spettacolo migliore di tutta la Toscana”. Fino al 16 settembre la fiera di Prato, aperta dalle 16,30 alle 24, offre la giostra panoramica, l’autoscontro, il bruco mela, le attrazioni per i bambini e quelle per gli adulti con tiro al bersaglio e prove di forza. Per tutti, all’uscita, stand gastronomici. “Ci aspettiamo un pubblico entusiasta come sempre – spiega Paolo Giani – che sappia apprezzare la nostra offerta”.

Attrazioni che però devono fare i conti con i costi, ogni anno in crescita: “Dieci anni fa la pratica per la domanda costava 5 euro. Oggi almeno 100 spiega –Alberto Savastano a questo vanno aggiunti i costi per l’elettricità, l’occupazione del suolo pubblico e della spazzatura”.





