15.12.2018 h 09:36 commenti

Si accende Natale in Val di Bisenzio, fine settimana pieno di appuntamenti

A Vaiano, Vernio e Cantagallo una domenica all'insegna delle feste natalizie con mercatini, laboratori, giochi, mostre, animazione e solidarietà

La magia del Natale arriva in Val di Bisenzio con un ricco programma di eventi per il fine settimana., in località Il Fabbro, domenica 16 dicembre c’è Il Bosco racconta, promosso dal Comune nel segno del rispetto per l’ambiente e della solidarietà. Nel programma il mercatino, laboratori creativi anche in inglese, animazione e allestimento dell’albero. I bambini lavoreranno con i materiali del bosco, i loro oggetti saranno poi venduti per sostenere i progetti didattici della scuola. Dalle 9 alle 18 il mercatino con prodotti tipici e dell’artigianato locale; dalle10 alle 18 laboratorio artistico, alle 16 frullafiabe, animazione teatrale a cura dei Formaggini Guasti sul tema dello Schiaccianoci; dalle 10 alle 17 si allestisce l’albero con le decorazioni realizzate dai bambini; dalle 15 alle 18 L’inglese di Babbo Natale, laboratorio in lingua per imparare giocando. Tutte le attività sono ad accesso libero e gratuito.Anche asempre domenica 16 dicembre via ai mercatini in piazza Galilei (davanti alla Casa del popolo). In via Braga laboratorio di pasta per bambini, animazioni in strada, elfi e banda musicale di Schignano. Dalle 15 ci sarà Babbo Natale e la sua casa con un regalino per i bimbi, che potranno anche scrivere la propria letterina e imbucarla. Partecipano le scuole, le associazioni sportive e di volontariato come la Caritas. Il centro storico di Vaiano è pronto ad accogliere le iniziative della vigilia grazie all’impegno del Centro commerciale naturale, guidato da Lisa Salvatori, e dei bambini che lo scorso fine settimana hanno confezionato gli addobbi e allestito 15 alberi di Natale sistemati poi in 3 fondi sfitti. Dopo la Befana gli alberi saranno donati alla Comunità montana che li riporterà nel bosco. Nel frattempo sono iniziate anche le visite di Babbo Natale nelle materne del Comune, giovedì alla Tignamica e oggi a Schignano. Dalla generosità delle famiglie è nata anche l’iniziativa di donare peluche e giocattoli ad Ami e alla Caritas. In occasione del Natale si arricchiscono anche le biblioteche delle scuole comunali, grazie alla donazione di una quarantina di volumi, non più inclusi nel prestito, della biblioteca Basaglia.Infine aancora domenica 16 dicembre, taglio del nastro per 4ARTS, la mostra a Palazzo Bardi dedicata a Paolo Tommasi, Andrea Salimbeni, Marta Paci e Francesca Bernini. Inaugurazione alle 17 alla Galleria del Casone dei Bardi di San Quirico. Aperta fino al 6 gennaio con orario: venerdì, sabato e domenica ore 15-18.