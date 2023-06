31.05.2023 h 17:37 commenti

Si accende l'estate nel segno di Riversibility: aprono la spiaggia urbana Lato B e l'Anfiteatro di Santa Lucia

Si completa il programma inaugurato nei giorni scorsi con il taglio del nastro allo Street Good al ponte Petrino. Il lungo fiume Bisenzio diventa uno spazio fruibile per il divertimento e l'intrattenimento

Il progetto Riversibility per lo sviluppo del parco fluviale di Prato entra nel vivo, dopo l'apertura dei container rossi Street Good al ponte Petrino, con la riapertura della spiaggia urbana di Prato Lato B / Beach Club Prato e il programma di eventi all'Anfiteatro di Santa Lucia. Apre infatti da oggi, giovedì 1 giugno, la spiaggia Lato B, lungo le sponde del Bisenzio in viale Galilei all’altezza della rotonda con via Ada Negri, per tutti i giorni dalle 18 alle due della notte, con una nuova offerta gastronomica per cena e per l’aperitivo e un programma di iniziative e intrattenimento musicale.

"Grazie a Riversibility - dice Benedetta Squittieri, assessora allo sviluppo economico - in questi anni il lungo Bisenzio è cresciuto moltissimo: è diventato più bello, più sicuro, sempre più frequentato nel tempo libero per sport e passeggiate dai pratesi ed è diventato uno spazio anche per il divertimento e l'intrattenimento. Siamo felici che anche quest'anno si riparta con la spiaggia urbana della città di Prato e con tutte le sue attività".

La spiaggia urbana sulle rive del Bisenzio è un’oasi nella città, uno spazio che ormai da quattro anni viene restituito alle persone con un’offerta variegata, dove il rapporto con il fiume, il parco e il tempo libero diventano attrattive naturali. Sullo sfondo della Calvana, lo spazio ha l’ambizione di diventare uno dei luoghi più amati per trascorrere l’estate in città. La musica di sottofondo, l’ambiente accogliente ed i sapori rinfrescanti dei drink in un luogo tutto da vivere, anche a piedi nudi.

All'Anfiteatro di Santa Lucia, situato nella zona nord della città, con accesso principale da via De Amicis, la musica e lo spettacolo ma soprattutto la danza saranno i veri protagonisti, con un intenso programma di iniziative ad ingresso libero (salvo dove diversamente indicato). Il calendario inizia sabato 3 giugno con lo spettacolo della scuola di danza Heart&Soul.