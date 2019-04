29.04.2019 h 12:59 commenti

Si accascia davanti al portone di casa e muore per un malore fulminante

La tragedia è successa stamani in via De Gasperi. La vittima è una donna di 92 anni. L'allarme dato da un passante ma, purtroppo, a nulla è servito l'intervento del 118. Sul posto anche i carabinieri

Si è accasciata a terra mentre stava aprendo il portone di casa, in via De Gasperi. E' successo stamani, 29 aprile, verso le 11 e purtroppo per l'anziana non c'è stato niente da fare. La vittima è una donna di 92 anni. E' stato un passante a dare l'allarme, quando ha visto la signora a terra. Il 118 ha inviato un'ambulanza ma ai sanitari non è restato altro da fare che accertare la morte della donna. Sono stati chiamati anche i carabinieri, che hanno avvertito il magistrato di turno. Non sono emersi elementi che facciano pensare ad altre ipotesi se non a quella del malore fulminante. La salma è stata quindi restituita ai familiari.

