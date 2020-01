13.01.2020 h 12:30 commenti

Si accascia a terra dopo aver portato il nipote a scuola: la vittima è un 65enne

La tragedia è avvenuta stamani in via del Purgatorio. L'uomo soccorso con un'ambulanza della Croce d'Oro e poi trasportato in ospedale. Purtroppo inutili tutti i tentativi di rianimazione

Si è sentito male dopo aver accompagnato il nipote alle scuole di via del Purgatorio. E purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei sanitari del 118 e del pronto soccorso, non c'è stato niente da fare. La vittima è un uomo di 65 anni. La tragedia è avvenuta questa mattina, 13 gennaio, intorno alle 8.30, quando l'uomo si è accasciato a terra sul marciapiede davanti all'ingresso della scuola. E' stato subito dato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro. I soccorritori hanno subito iniziato le manovre di rianimazione, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Il 65enne è stato quindi trasportato al pronto soccorso del Santo Stefano, dove sono proseguiti i disperati tentativi di rianimare l'uomo che, però, non ce l'ha fatta. secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe stato vittima di un malore di natura cardiaca.

