Si accanisce sul figlio neonato per non farlo toccare dai soccorritori: il gesto folle di un padre

L'uomo, 44 anni, marocchino, è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Il piccolo aveva problemi intestinali

Un bimbo di appena 10 mesi ha rischiato gravi lesioni a causa del comportamento fuori controllo del padre che più volte lo ha scosso con forza per sottrarlo alle cure mediche e alla polizia, prima a casa e poi in ospedale. L'uomo, 44 anni, marocchino e pregiudicato, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale.

E' successo stanotte, 6 settembre, in via Lorenzo Bartolini dove attorno alle ore 3 il 118 ha inviato un'ambulanza per i dolori intestinali del neonato. Il padre, che tra l'altro era in detenzione domiciliare, ha ostacolato il lavoro dei sanitari costringendoli a chiamare il 113. Una volta sul posto i poliziotti sono riusciti a convincere l'uomo che il bambino aveva bisogno di essere portato in ospedale ma non a calmarlo. Giunti al Santo Stefano infatti, il 44enne si è scagliato contro i presenti, ha ripreso in braccio il piccolo e ha messo in scena comportamenti autolesionistici che non hanno risparmiato il bambino, scosso violentemente più volte. A quel punto i poliziotti sono intervenuti con forza e lo hanno bloccato. Il neonato è stato affidato alle cure dei medici mentre il padre è stato accompagnato in questura per formalizzarne l'arresto. Sarà processato per direttissima domani.

