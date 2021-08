04.08.2021 h 09:00 commenti

Shy lascia Prato, al via le operazioni di smontaggio dell'opera di Gormley installata in piazza Duomo

Dopo otto mesi la statua in ghisa simbolo del futuro e della rinascita torna nella collezione privata di cui fa parte. Molto fotografata, è stato un veicolo di promozione della città in Italia e all'estero

Shy saluta Prato. L'opera di Antony Gormley, collocata in piazza Duomo a dicembre dello scorso anno, lascia la città e l'Italia domani, giovedì 5 agosto, per tornare nella collezione privata di cui fa parte. Shy, arrivata come parte integrante della promozione di Prato come 'città del futuro', è stata molto apprezzata e anche molto fotografata, protagonista di articoli e fotoservizi che hanno portato il territorio all'attenzione di riviste importanti dedicate all'arte, alla cultura e ai viaggi.

La presenza di Shy ha animato il ciclo di incontri “Le città del futuro” - arte, tecnologia, responsabilità sociale, circolarità, forestazione, ruralizzazione, rigenerazione urbana. Promossi dal Comune di Prato, in coordinamento con la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana e con l’Associazione “Arte Continua”, in collaborazione con Ordine degli Architetti della Provincia di Prato, “Le città del futuro” sono stati dialoghi fra artisti della comunità internazionale con amministratori pubblici, imprenditori, economisti, urbanisti, direttori di istituzioni culturali e altri autorevoli protagonisti del nostro tempo. Una serie di incontri, per capire quale ruolo può avere l’arte contemporanea nel porsi come occasione di stimolo e, al tempo stesso, come strumento, per dare sostanza ad un idea di città del futuro. Al ciclo di incontri, inaugurato a gennaio con l’artista Loris Cecchini, hanno poi partecipato gli artisti Maria Thereza Alves, Tomas Saraceno, David Tremlett, Daniel Buren, Tobias Rehberger, Hans Op de Beeck.

Realizzata con 3600 kg di ghisa, e alta 4 metri, l'opera ha portato in una piazza del XVIII secolo i materiali e i metodi della rivoluzione industriale. L'artista ha utilizzato la dimensione per attivare lo spazio e invitare chi ne è partecipe a prendere coscienza della propria posizione, costantemente in movimento nello spazio e nel tempo.



