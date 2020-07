21.07.2020 h 11:23 commenti

Shopping serale in centro, sarà pedonalizzata anche viale Piave

Il provvedimento al momento riguarda solo la serata di domani, giovedì 23 luglio dalle 18.30 alle 24. Sarà chiuso al traffico il tratto fra via del Cassero e via dell'Arco

Si allarga l'area pedonale per lo shopping serale del giovedì. Solo per domani, 23 luglio, anche viale Piave sarà off limits per le auto e in generale per tutti i veicoli a motore. Una richiesta partita dai commercianti che l’amministrazione comunale ha autorizzato nel tratto compreso tra l'intersezione con via dell'Arco (lasciando libera la svolta verso piazza San Marco) e l'intersezione con via del Cassero a partire dalle 18.30 fino alle 24. Vediamo quindi come cambia la viabilità.

Il traffico proveniente da via Marx e diretto in piazza San Marco sarà deviato da via Marx in via Zarini, via Valentini, via Bettino, via Tacca, viale Vittorio Veneto, via Tiziano, via Arcivescovo Martini, Ponte XX Settembre, rotatoria via G. Matteotti/via Machiavelli/Ponte XX Settembre, Ponte XX Settembre, via Arcivescovo Martini, piazza San Marco oppure, da via Tiziano, via Tiepolo, via Giotto, via Arcivescovo Martini, piazza San Marco.

Quello proveniente da via Arcangeli e diretto in piazza San Marco sarà deviato da via Arcangeli, in via Fratelli Giachetti, via del Romito, via Torelli, via Niccoli, via Zanobi Bicchierai, via Valentini, via Bettino, via Tacca, viale Vittorio Veneto, via Tiziano, via Arcivescovo Martini, Ponte XX Settembre, rotatoria via G. Matteotti/via Machiavelli/Ponte XX Settembre, Ponte XX Settembre, via Arcivescovo Martini, piazza San Marco oppure, da via Tiziano, via Tiepolo, via Giotto, via Arcivescovo Martini, piazza San Marco.

Infine per chi proviene da via Frascati, via del Ceppo Vecchio/via Dante e Piazza Santa Maria delle Carceri diretto in piazza San Marco dovrà percorre viale Piave, tratto compreso tra l'intersezione con via del Ceppo Vecchio e l'intersezione con via del Cassero, in via del Cassero, via dell'Arco, Piazza San Marco.

Il traffico proveniente da via San Giovanni e diretto in piazza San Marco sarà deviato da viale Piave in via del Cassero, via dell'Arco, Piazza San Marco.





