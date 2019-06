Nelle sere di luglio negozi aperti tutti i giovedì e anche due martedì, ad agosto un'informazione dettagliata sulle chiusure per ferie per aiutare cittadini e turisti a sopravvivere al deserto cittadino che si registra spesso nel periodo di Ferragosto. Ecco i pilastri dello shopping estivo in città su cui ieri mattina, 24 giugno, è iniziato un confronto aperto tra l'amministrazione comunale e le categorie economiche. Al primo tavolo, di fronte al sindaco Matteo Biffoni e all'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri, erano seduti i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna.

Il cartellone di eventi che accompagnerà le aperture straordinarie dei negozi sarà presentato nel dettaglio nei prossimi giorni e comprenderà anche il Luglio Galcianese.

Intanto però è in fase di definizione il piano per attenuare gli effetti collaterali della movida pensando a una soluzione che abbracci tutto l'anno e non solo le sere estive: "Negli ultimi anni il centro è sempre più vissuto, soprattutto in orario serale, e la frequentazione assidua del centro è diventata ormai stabile, con nostra soddisfazione - sottolinea l'assessore Squittieri -. Questo significa anche che le soluzioni da mettere in campo affinché la cosiddetta movida rispetti anche i tempi dei residenti, non possono più essere ridotte a un solo periodo, ma devono diventare strutturali".

Tra i progetti che l'amministrazione intende riprendere c'è quello delle Notti di qualità, coordinato da Anci Toscana, e già sperimentato in città con l'impiego di mediatori-facilitatori. Per l'estate l'idea è anche quella di creare un decalogo che ricordi a tutti le regole già in essere su orari, musica, rifiuti, dehors e ogni aspetto che riguarda le attività.

Infine le aperture d'agosto. Sempre più turisti fanno tappa a Prato e cresce anche il numero di pratesi che ad agosto resta in città. Da qui l'idea di creare una sorta di guida pratica sulle attività aperte. "Mettiamo a sistema quello che esiste, come già avviato lo scorso anno, così da avere anche contezza delle attività aperte e far incontrare con facilità domanda e offerta".

Il lavoro di confronto proseguirà nel corso delle prossime settimane per mettere a punto i diversi progetti e iniziare a lavorare anche in vista del Settembre pratese. Tra i punti all'ordine del giorno dopo la pausa estiva ci sarà la rivitalizzazione del centro negli orari pomeridiani, studiando insieme alle categorie economiche i possibili interventi per rendere attrattivo il centro anche in orari diversi da quelli serali.