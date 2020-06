19.06.2020 h 09:15 commenti

Sgominata banda specializzata in furti in banca, quattro arresti

Vivono tutti a Prato. Una quinta persona è ricercata. Al gruppo sono stati attribuiti 7 colpi nell'area metropolitana tra cui anche il capoluogo laniero.

Quattro persone sono state arrestate mentre una quinta è ricercata per un'operazione dei carabinieri contro una banda specializzata in assalti a banche per rubare gli erogatori di cassa, i roller cash. Al gruppo sono stati attribuiti 7 colpi in altrettante filiali tra le province di Firenze, Prato, Pisa e Pistoia, tutti preceduti dal furto di veicoli, anche pesanti, necessari per portare via gli erogatori di cassa. Circa 100.000 euro il bottino.

Le indagini, coordinate dal pm di Firenze Antonino Nastasi, sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Scandicci. Tutti albanesi, età tra i 24 e 36 anni, dimoranti a Prato e già conosciuti dalle forze dell'ordine, i cinque presunti componenti della banda, quattro dei quali sottoposti a fermo e poi a misura di custodia cautelare.

Secondo quanto spiegato dai militari il fermo si è reso necessario perchè gli indagati "in quest'ultimo periodo avevano intensificato la loro attività criminosa per recuperare tutti i ricavi perduti a causa della chiusura per la pandemia Covid-19, ed anche perché stavano pianificando nuove azioni criminose". Tre degli indagati sono stati rintracciati e tratti in arresto subito, mentre un quarto è stato poi fermato nel bolognese. I fermi sono stati eseguiti dai carabinieri di Scandicci con l'ausilio dei colleghi di Firenze, Prato e Pistoia. Nel corso delle perquisizioni sequestrati 18mila euro in contanti e vari attrezzi che per gli investigatori sarebbero stati usati per entrare nelle banche e scassinare gli erogatori.

