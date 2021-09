04.09.2021 h 15:14 commenti

Sgombero Si Cobas, il Pd: “Chi strumentalizza vuole dividere e non unire”

Interviene il segretario provinciale dei Democratici Gabriele Bosi per difendere l’operato dell’amministrazione comunale sul fronte della lotta allo sfruttamento lavorativo

Il segretario provinciale del Partito democratico, Gabriele Bosi, fa quadrato attorno al sindaco Matteo Biffoni, finito nell’occhio del ciclone per aver sollecitato lo sgombero dell’accampamento abusivo di Si Cobas da piazza del Comune. Gli attacchi sono arrivati dagli altri partiti della compagine di sinistra ma anche dall’interno del partito, i Gd in primis, e sono quelli che fanno più male.

Bosi, che da nove mesi è anche assessore della giunta Biffoni, ricorda l’impegno del Comune per combattere la piaga dello sfruttamento lavorativo sul territorio: “È un tema da anni al centro del lavoro di questa amministrazione comunale, che se ne è sempre occupata insieme ai principali attori di questo distretto. Dispiace che qualcuno provi a negare questa realtà e a strumentalizzare l’argomento per dividere e non per unire. Il Comune di Prato lo affronta con serietà, cioè con gli strumenti che ha a disposizione e in base alle proprie competenze: penso all’istituzione dello sportello anti-sfruttamento, a cui recentemente si sono rivolti anche i lavoratori della Texprint, ai controlli nelle aziende a cui partecipa con la Polizia municipale, alla redazione del protocollo di azione condiviso con le categorie economiche e sociali insieme alla Prefettura. Penso, infine, alla presenza in tutti i tavoli di crisi sul nostro territorio, compreso quello della Texprint. Questi sono fatti concreti e chi li nega o non è informato oppure cerca una polemica fine a se stessa. Se si pensa che si possa fare ancora di più, in base alle competenze del Comune, si facciano proposte concrete su cui confrontarsi in modo davvero costruttivo”. Il segretario dei Democratici non risparmia critiche ai Si Cobas: “La verità è che molte delle azioni necessarie per combattere in modo ancora più profondo e strutturale lo sfruttamento sui luoghi di lavoro, in tutto il paese e non solo a Prato, sono di competenza nazionale e sono ormai chiare e declinate in proposte concrete grazie anche al lavoro di concertazione fatto da tempo dalle istituzioni con le categorie economiche e sociali del nostro distretto. Lavorare insieme per sostenere la loro attuazione mi sembra più utile che esporre gli stessi lavoratori che si vorrebbero difendere a multe e sanzioni”. Poi ricorda il lavoro svolto come partito quasi a tirare garbatamente le orecchie a chi ieri non ha difeso il proprio sindaco: “Anche come Partito democratico pratese abbiamo affrontato questi temi, a partire dalla segreteria provinciale, e siamo sempre disponibili a continuare l’approfondimento e il confronto”, conclude Bosi. “Insieme alla nostra amministrazione continueremo a occuparci della tutela dei lavoratori e della qualità del lavoro del nostro distretto, così come tutti coloro che in questo territorio lavorano per risolvere i problemi e non per alimentare polemiche inutili e divisioni”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus