04.09.2021 h 13:13 commenti

Sgombero Si Cobas, arresti convalidati dal giudice che dispone la scarcerazione dei 4 manifestanti

Il processo è rinviato a marzo. Questo l'esito delle direttissime di stamani davanti al Tribunale di Prato dopo la convulsa giornata di ieri sul fronte ordine pubblico. Per lunedì pomeriggio prevista una nuova manifestazione in piazza del Comune

Il tribunale di Prato ha convalidato i quattro arresti per resistenza effettuati ieri, 3 settembre, dalla polizia nel corso dello sgombero da piazza del Comune del presidio abusivo di Si Cobas contro i licenziamenti Texprint e nei successivi e conseguenti tafferugli avvenuti sotto la questura ( leggi) Il giudice ha disposto la scarcerazione senza alcuna misura cautelare in attesa del processo rinviato al 3 marzo prossimo.Oltre alla convalida degli arresti, la Procura aveva chiesto che venisse applicato il divieto di dimora a Prato o in subordine l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice ha ritenuto di non dover applicare alcuna misura cautelare pur riconoscendo la validità degli arresti. I tre uomini e una donna finiti in manette ieri, quindi, tornano liberi. Ad attenderli fuori dal palazzo di giustizia pratese un gruppo di manifestanti tra aderenti a Si Cobas e solidali che si sono riuniti sin dalle nove di stamani in attesa dell'esito del processo.Con il verdetto odierno del giudice sono finite le tensioni? Pare proprio di no a giudicare dalle parole di Sì Cobas subito dopo i festeggiamenti per la scarcerazione dei quattro manifestanti: “Prossimo appuntamento lunedì 6 settembre, nel giorno della liberazione di Prato, ore 18:30. Torneremo in piazza del Comune. Con tutta la città che ieri ha provato indignazione e che sta dalla parte degli operai. Non c'è libertà senza diritti e dignità del lavoro. Non c'è libertà senza diritti umani”. Dunque la volontà è di tornare in piazza del Comune, lì dove martedì è cominciato tutto. Un annuncio che suona quasi come una sfida alle autorità cittadine.Le stesse autorità che oggi pomeriggio, 5 settembre, si sono confrontate nel comitato per l'ordine e la sicurezza proprio in merito alle manifestazioni di lunedì. Prefettura e questura anche stavolta tacciono ma c'è la possibilità che venga autorizzato solo l'uso di piazza delle Carceri per al massimo 200 persone. Ovviamente il resto del centro, e soprattutto piazza del Comune, verrebbe presidiata come sta avvenendo in questi giorni per evitare nuove occupazioni.