Blitz delle forze dell’ordine questa mattina, 12 dicembre, negli immobili abbandonati di via Valentini, in prossimità di un grande cantiere, diventati rifugio per sbandati e senzatetto e teatro in questi mesi di numerosi fatti di cronaca nonché di segnalazioni da parte dei residenti. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno sgomberato due edifici fatiscenti in modo da permetterne l’abbattimento da parte della ditta di edilizia proprietaria di tutta l’area.Sono state trovatte dodici persone, due le donne, che sono state accompagnate in questura per gli accertamenti e, successivamente, denunciate per occupazione di immobile privato. Durante l'operazione non sono stati usati i cani antidroga. Il blitz è stato decisio dalla prefettura durante il tavolo tecnico per l'ordine e la sicurezza ed è partito intorno alle 8 di questa mattina, orario di punta che ha creato rallentamenti al traffico. Le operazioni per l'abbattimento dei due edifici si concluderanno entro il tardo pomeriggio di oggi.