Sgomberato un edificio occupato abusivamente: all'interno trovate nove persone

L'intervento della polizia municipale questa mattina in via Goggi Marcovaldi all'interno di uno stabile in stato di abbandono, composto da alcune unità immobiliari

Questa mattina, 5 novembre, la polizia municipale ha effettuato uno sgombero in un edificio in stato di abbandono, composto da alcune unità immobiliari, che si trova in via Goggi Marcovaldi, dove alcuni occupanti abusivi si erano insediati da tempo. A seguito dell’intervento sono state accompagnate negli uffici di piazza Macelli nove persone, prive di documenti e identificate; tra queste due donne di nazionalità italiana e sette cittadini marocchini senza fissa dimora irregolari sul territorio. Alcuni di loro erano colpiti a vario titolo da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Uno degli occupanti era anche in possesso di tre grammi di hashish, che sono stati sequestrati. I sette uomini e le due donne sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per invasione di edificio. L’intervento, a cui hanno partecipato un ufficiale e sei agenti, è stato condotto con l’impiego dei due cani dell’Unità Cinofila Akron e Devil. Una volta sgomberato l’edificio, di proprietà di una impresa su cui pende procedura di fallimento, è stato affidato ai curatori fallimentari che, attraverso una impresa precedentemente allertata, stanno provvedendo a mettere in sicurezza i varchi di accesso con chiusure stabili.

