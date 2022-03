23.03.2022 h 11:00 commenti

Sgomberato il complesso a Santa Cristina, in azione decine di uomini delle forze dell'ordine

Il blitz è scattato stamani. L'edificio era diventato rifugio per sbandati e delinquenti. All'interno trovate una quindicina di persone. In azione anche i cani antidroga della polizia municipale

Un maxi blitz coordinato dalla Questura è in corso da stamani 23 marzo per sgomberare l'immobile dell'ex Croce Rossa a Santa Cristina, in Giolica, da tempo al centro delle proteste dei residenti dopo essere diventato un rifugio di sbandati e delinquenti. L'intervento vede impegnati decine di uomini tra polizia, municipale, carabinieri e guardia di finanza. Sono arrivati anche i rinforzi del reparto Mobile di Firenze e sul posto stanno operando le unità cinofile della polizia municipale con i cani antidroga. Almeno una quindicina gli extracomunitari trovati all'interno dell'immobile. Il bilancio dell'operazione verrà fatto più tardi una volta terminate le operazioni.

articolo in aggiornamento