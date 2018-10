25.10.2018 h 16:37 commenti

Sgomberato e blindato con catene e filo spinato l'immobile abbandonato in via Siena

Nel tempo era divenuto dormitorio e luogo di traffici illeciti. Scritte contro la polizia municipale che negli ultimi mesi è intervenuta più volte. Due degli occupanti, una ragazzina e un anziano, presi in carico dai Servizi sociali

E' stato blindato con cancelli e filo spinato l’edificio di via Siena al Soccorso, situato nei pressi della banca, che era oramai diventato un serio problema, per il decoro e la sicurezza urbana. L'edificio, infatti, era diventato un dormitorio abusivo, frequentato da persone che approfittavano della facile accessibilità e delle grandi dimensioni dell’immobile per trascorrervi la notte ed effettuare traffici illeciti.



I residenti del quartiere del Soccorso avevano fatto numerose denunce alle forze dell’ordine, segnalando anche al sindaco al prefetto varie criticità connesse allo stabile. L'Unità Zona Centro del reparto territoriale della polizia municipale ha così iniziato un percorso partecipativo con i rappresentanti del condominio Sirio, preoccupati per la situazione dello stabile, con interventi che sono continuati per diversi mesi.

Con il contributo delle segnalazioni continue degli stessi condomini è stato possibile intervenire in maniera strutturale. negli ultimi mesi sono state effettuate numerose operazioni all’interno dello stabile, allontanando diverse persone. Gli ultimi sono stati una ragazza minorenne che si aggirava nei pressi dell’edificio e un anziano cittadino pratese, in situazione di estrema difficoltà. Entrambi sono stati presi in carico dai Servizi sociali del Comune.

Con l'intervento di oggi si è giunti a una bonifica definitiva dei luoghi ed allo sgombero degli ultimi occupanti. Il personale del Monte dei Paschi di Siena ha collaborato chiudendo gli accessi sia al parcheggio sotterraneo sia al parcheggio rialzato, divenuto luogo di stazionamento di persone senza fissa dimora e di accumulo di numerose tipologie di rifiuti, mentre con l’impegno della curatela fallimentare della società Green6 s.r.l. sono stati investiti circa 23mila euro per le chiusure in muratura con inferriate e filo spinato, per evitare le continue intrusioni.

Nonostante le scritte minacciose apparse sull’edificio a seguito dei controlli, gli interventi da parte della polizia municipale continueranno, anche seguendo le indicazioni su eventuali nuove presenze fornite dagli abitanti del condominio Sirio, rivelatesi fin qui molto precise.