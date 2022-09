27.09.2022 h 14:20 commenti

Sgomberato dalla polizia l'immobile in costruzione in via del Palco, denunciate sette persone

Intervento degli agenti delle Volanti. I residenti della zona avevano promosso una petizione e Notizie di Prato aveva raccontato lo stato di degrado dovuto alla presenza di sbandati

Sette persone sono state denunciate dalla polizia per aver occupato abusivamente l'immobile in costruzione in via del Palco. Il controllo ha seguito di pochi giorni l'articolo pubblicato da Notizie di Prato per sottolineare lo stato di degrado denunciato dai residenti della zona con una petizione. Sono stati gli agenti delle Volanti a intervenire nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 settembre. Denunciati cinque uomini e due donne, tutti stranieri e in parte già conosciuti alle forze dell'ordine per precedenti di varia natura. Le due donne sono state denunciate anche per aver disatteso il foglio di via emesso dalla questura. Il controllo in via del Palco va di pari passo con altre verifiche che interessano gli immobili dismessi o disabitati sparsi in città; obiettivo è ripristinare situazioni di decoro, legalità e sicurezza.