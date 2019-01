15.01.2019 h 12:44 commenti

Sgomberati due edifici occupati abusivamente, nove persone denunciate

Blitz della polizia municipale in via Zarini e a San Giusto. Per cinque persone con precedenti di polizia chiesto il nulla osta per l'espulsione dall'Italia

Continua il controllo da parte del reparto territoriale centro della polizia municipale di Prato degli edifici occupati abusivamente. Nell’arco di quattro giorni, in due distinte operazioni, gli agenti sono intervenuti in via Zarini e presso una resede vicina alla piscina Gescal. Nelle due operazioni sono stati trovati nove cittadini di nazionalità marocchina, per i quali è scattata la denuncia per occupazione abusiva. Alcuni sono stati fotosegnalati perché sprovvisti di documenti di identità. Inoltre per cinque di loro, con precedenti di polizia, è stato richiesto il nulla osta per l’espulsione dal territorio italiano.

Entrambi gli edifici sono stati messi in sicurezza sigillando le aperture.



