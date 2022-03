03.03.2022 h 09:26 commenti

Sfruttamento prostituzione: violano le misure cautelari, il giudice dispone il carcere

Nonostante il divieto di dimora nella regione Toscana, due dei quattro indagati dell'operazione di febbraio continuavano a stare a Prato

Il giudice gli aveva imposto l'allontanamento dalla regione Toscana come misura cautelare per il presunto coinvolgimento in un giro di prostituzione, ma loro continuavano a vivere a Prato. Per questo un uomo e una donna cinesi di 43 e 45 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Prato in esecuzione all'aggravamento di misura deciso dal giudice per le indagini preliminari che per entrambi ha disposto il carcere. L'uomo è stato arrestato a Prato mentre la donna a Milano.

Si tratta di due dei quattro cinesi indagati in concorso per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione legati all'operazione messa a segno all'inizio di febbraio dai carabinieri sezione Operativa in collaborazione con la polizia municipale di Prato. L'indagine ha permesso di accertare la presenza di attività di prostituzione in due appartamenti, poi sequestrati, e in trasferta, sia in altre abitazioni che in albergo. Gli spostamenti delle ragazze erano affidati a un 60enne italiano e a un cinese di 53 anni.