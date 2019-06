24.06.2019 h 10:16 commenti

Sfruttamento nelle aziende tessili, l'amministrazione chiede un incontro con il prefetto

L'assessore alle politiche della cittadinanza Simone Mangani, dopo le denunce del sindacato Si Cobas, sollecita anche maggiori controlli: "Le aziende non possono esternalizzare i costi di impresa sui lavoratori, così come non possono farlo sull'ambiente "

Dopo le proteste e le denunce del sindacato Si Cobas di sfruttamento dei lavoratori stranieri nelle aziende tessili pratesi, l’amministrazione comunale ha chiesto un incontro con il prefetto Rosalba Scialla. Nella lettera, consegnata in prefettura questa mattina 24 giugno, l’assessore alle politiche della cittadinanza Simone Mangani , ha chiesto di affrontare insieme il tema dei controlli nelle aziende e ha sottolineato la necessità di una maggiore presenza degli organi preposti alla verifica del rispetto dei contratti e dei diritti dei lavoratori: "Lo chiediamo da anni - sottolinea -, è fondamentale che lo Stato intervenga con maggiori controlli nel rispetto delle regole del mondo del lavoro e dei diritti dei lavoratori. Quanto è accaduto negli ultimi giorni è solo il segnale di una situazione che denunciamo da tempo, per la quale il potenziamento della Guardia di Finanza, degli uffici territoriali di Inail, Inps e ispettorato del lavoro con un incremento degli organici è imprescindibile".

Un anno fa Procura e Comune firmarono un protocollo d'intesa per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori e prevenire per quanto possibile gli infortuni. Per prevenire le irregolarità e assicurare che le attività lavorative si svolgano nel rispetto delle norme, è stata attivata da tempo una importante collaborazione inter-istituzionale tra Comune di Prato e Procura della Repubblica, Questura, Prefettura, Asl, Regione Toscana e forze dell'ordine.

"Le aziende non possono esternalizzare i costi di impresa sui lavoratori, così come non possono farlo sull'ambiente o giocando sul rispetto delle regole: tutti gli imprenditori sanno che questi costi devono restare in capo alle aziende. - conclude Mangani - Noi vogliamo che il diritto al lavoro sia garantito al 100% sul nostro territorio e per questo chiediamo allo Stato di intervenire e farsi carico delle proprie responsabilità. Il Comune farà la propria parte".

Presso gli uffici di via Roma 101 è attivo uno sportello dedicato ai lavoratori che volessero denunciare casi di sfruttamento.



