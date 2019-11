21.11.2019 h 10:03 commenti

Sfruttamento manodopera clandestina, sospesa l'attività di una ditta di Poggio a Caiano

Al termine del controllo interforze sono stati denunciati dai carabinieri sia il titolare sia il gestore dell'attività. E' stata fatta anche una sanzione amministrativa di circa 12.000 euro

I carabinieri di Poggio a Caiano hanno sospeso l'attività di una ditta di confezioni gestita da cinesi in via Giotto dove sono stati trovati al lavoro dipendenti non in regola.

L'intervento rientra nell’ambito dei controlli interforze predisposti dalla prefettura di Prato, e ha visto impegnati anche la polizia municipale, personale dell’Asl, carabinieri e personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda l’attività dell’Arma, al termine del controllo e di successivi accertamenti, i militari hanno denunciato il 56enne titolare della ditta nonché il 43enne gestore per impiego della manodopera clandestina. Due dei tre lavoratori dell'azienda, tutti cinesi, erano irregolari. Una di loro, sprovvista dei necessari documenti di soggiorno, è stata denunciata per immigrazione clandestina ed è stato avviato l’iter per l’eventuale espulsione. I carabinieri dell’Ispettorato del lavoro hanno elevato una sanzione amministrativa di circa 12.000 euro e la sospensione dell’attività. Personale Asl procederà alla segnalazione alla competente autorità per gli aspetti relativi alle condizioni igienico sanitarie e per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



