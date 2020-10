07.10.2020 h 10:23 commenti

Sfruttamento lavoro, si è costituita la moglie del titolare. Operai controllati con le telecamere 24 ore al giorno

La donna è rientrata da Marsiglia e si è consegnata ai carabinieri. Il giro d'affari secondo gli inquirenti ammonterebbe a circa un milione e mezzo di euro: soldi spediti in Cina e poi fatti rientrare in Italia e investiti in immobili e auto di lusso

Si è costituita Zhuang Lifang, la donna di 41 anni finita nell'inchiesta sullo sfruttamento della manodopera nelle imprese di famiglia. L'indagata, destinataria di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari, si è presentata nella serata di ieri, martedì 6 ottobre, al comando provinciale dei carabinieri che nella mattina avevano arrestato il marito, She Jinquan, 47 anni, detto Alessandro, il figlio, She Mengnan, 24, detto Massimo, ritenuti titolari occulti di diverse confezioni, e il fratello Zhuang Xing, 30; custodia cautelare anche per Yue Bingqi, 46 anni, ritenuto l'intestatario fittizio delle attività.

La donna, di ritorno da Marsiglia, si è subito costituita. In meno di 24 ore, dunque, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno chiuso il cerchio attorno alla famiglia. Le accuse mosse dai sostituti Lorenzo Gestri e Vincenzo Nitti sono sfruttamento lavorativo di operai cinesi e bengalesi in stato di bisogno e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'inchiesta, formalmente chiusa ieri, è nata a metà del 2018 in seguito al controllo fatto dalla Asl in una confezione situata in via Pisa dove erano state trovate condizioni igienico-sanitarie particolarmente degradate e numerosi lavoratori che – è stato accertato in seguito – venivano fatti lavorare anche per 15 ore al giorno per appena 4/500 euro al mese. A busta paga anche i titolari occulti: necessario il contratto di lavoro per il rinnovo del permesso di soggiorno e anche per avere rapporti con le banche.

La segnalazione arrivata in procura ha dato il via alle indagini dei carabinieri e della guardia di finanza che hanno messo insieme i tasselli di un mosaico fatto di confezioni aperte e chiuse nel giro di un brevissimo lasso di tempo – ne sono state contate almeno 17 dal 2014 – e di un fitto viavai di operai. Nessuno di loro ha denunciato, nessuno ha puntato il dito contro gli indagati. A descrivere le loro condizioni di lavoro sono state le immagini riprese dalle telecamere nascoste installate dagli investigatori in via Pisa e nelle altre ditte riconducibili agli indagati, oltre che le foto scattate nei pressi dei locali utilizzati come dormitorio.

Nell'ordinanza firmata dal giudice delle indagini preliminari Francesco Pallini (rigettate le richieste di arresto per altri tre cinesi), si parla di turni che cominciavano alle 5/6 del mattino e finivano alle 21, con cinque pause di circa un quarto d'ora. Agli operai veniva dato anche il posto letto: materassi ammassati in stanze degradate senza privacy, con un alto indice di sovraffollamento.

Nelle carte dell'inchiesta si racconta anche di un blitz alla Confezione Massimo compiuto il 2 giugno “ossia per la festa della Repubblica che, secondo l'articolo 1 della Carta Costituzionale, si fonda proprio sul lavoro”. Quel giorno furono trovati sulle macchine per cucire 25 lavoratori cinesi e bengalesi, 3 dei quali clandestini e 11 senza contratto. “Un giorno festivo – si legge nell'ordinanza – che insieme a molti altri elementi, contribuisce a delineare un indice di sfruttamento”.

Il giudice parla di 'massimizzazione del profitto': “E' stato scelto deliberatamente e senza alcuna esitazione di gestire in modo non sicuro l'ambiente di lavoro. E' particolarmente indicativa della totale assenza di scrupoli, il fatto che in detti ambienti trovavano impiego, alle stesse identiche condizioni di altri lavoratori, una minore e una donna in evidente stato di gravidanza”.

Nel corso delle indagini è stato anche accertato che gli operai venivano seguiti costantemente: nella stanza da letto di She Mengnan è stato trovato un monitor che, collegato ad un sistema di videosorveglianza interno al magazzino, consentiva di controllare a distanza le fasi lavorative. Fasi lavorative che hanno permesso di accumulare grandi ricchezze: i titolari occulti, ha ricostruito la guardia di finanza, avevano accesso ai conti delle imprese seppur formalmente risultavano essere semplici dipendenti. Il flusso di denaro gestito dai due ammonterebbe a circa un milione e mezzo nell'arco di qualche anno: soldi spediti in Cina e poi fatti rientrare in Italia e investiti in immobili e auto di lusso.

Stella, Giulio, Alessio, Massimo i nomi di alcune delle confezioni che dal 2014 sono state aperte, tenute attive per qualche tempo e poi chiuse per evitare che il fisco potesse arrivare e fare il suo corso.

Il gip, nelle 148 pagine di ordinanza, descrive una "intensità del dolo e la pervicace volontà di sfruttare la manodopera con le modalità illecite per fini di profitto calpestando la dignità dei lavoratori ed esponendoli a gravi rischi per la salute".







