10.02.2021 h 11:18 commenti

Sfruttamento lavoro, la Cgil invita ad alzare il tiro: "Bisogna colpire anche i committenti, non solo i terzisti"

L'intervento di Massimiliano Brezzo (Filctem) dopo gli arresti della polizia: "Se si vuole interrompere la catena dello sfruttamento bisogna andare oltre e colpirne la testa". Nel mirino i Pronto Moda che affidano le commesse alle ditte di confezioni irregolari. Milone: "Dieci anni fa inascoltate le mie denunce"

Massimiliano Brezzo, segretario della Filctem-Cgil, a seguito dell’operazione contro lo sfruttamento sul lavoro ( "Un’altra ottima operazione della Procura ci conferma che la pandemia non ha intaccato il sistema di sfruttamento che impera sul nostro territorio. Con l’aggravante che, in tempi di Covid-19, quelle condizioni di lavoro e di alloggio espongono gli sfruttati anche al rischio di contagio, e il territorio a rischio di focolai. Nella consapevolezza e nell’incuranza, da parte di chi sfrutta che, insieme agli abiti, può produrre la morte". E’ quanto afferma, a seguito dell’operazione contro lo sfruttamento sul lavoro ( LEGGI ).

"Ma i luoghi dove avviene fisicamente lo sfruttamento – continua Brezzo – sono sempre aziende terziste, che lavorano per altri. Altri che non sono mai toccati dai controlli e dagli arresti e che, malgrado la legge preveda il contrario, una volta ripresi i vestiti cuciti sono, di fatto, sciolti da ogni responsabilità. Già oggi, quei soggetti – prosegue il sindacalista – stanno alimentando altre aziende sfruttatrici, che mettono a rischio la salute e la vita di chi è costretto, dalle circostanze, a lavorare per loro. E anche oggi continueranno indisturbati a far soldi sulla pelle degli ultimi. Nel cuore della civilissima Toscana. Dal 2003 sono invece responsabili, per legge, delle retribuzioni, delle contribuzioni e della sicurezza di questi luoghi di sfruttamento e, quando si sale sopra una certa soglia (cosa che accade praticamente sempre), diventa reato anche l’evasione fiscale e contributiva, il cui recupero dovrebbe essere prioritario in un paese che manda la gente in pensione a settant’anni perché, così ci dicono, i contributi non bastano".



Sull'inchiesta interviene anche l'assessore alle Politiche per l'inclusione Simone Mangani: "Il problema dello sfruttamento lavorativo e del caporalato - spiega -, è stato affrontato anche stamani dalla commissione immigrazione dell'Anci che all'ordine del giorno, al primo punto, aveva le prospettive di collaborazione tra l'associazione dei Comuni e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a supporto delle tematiche legate allo sfruttamento lavorativo". In questo contesto Prato si pone come una realtà dove la collaborazione interistituzionale è pienamente fattiva e può essere ancora migliorata: "E' giunto il momento di ricondurre ad unità i protocolli esistenti affinchè sia ancora più determinata e collettiva la volontà di difendere lavoro e i diritti dei lavoratori - ribadisce Mangani -. Di questo, in primo luogo, interesseremo gli altri attori, facendo così seguito al rinnovo del Piano lavoro Sicuro da parte della Regione Toscana". Più critico, invece, l'intervento di Aldo Milone, responsabile Immigrazione di Forza Italia: "Voglio sottolineare ancora una volta - dice - come il progetto "lavoro sicuro" della Regione, nonostante sia costato più di 13 milioni di euro, si è rivelato fallimentare, non toccando mai i reati più gravi come lo sfruttamento dei clandestini e dei lavoratori, come pure l'evasione fiscale e contributiva. Queste situazioni sono state denunciate, e soprattutto combattute, più di 10 anni fa dal sottoscritto quando era assessore alla Sicurezza nella giunta Cenni. E chi adesso si attribuisce dei meriti o fa finta di lanciare accuse contro questo sistema di illegalità, allora mi tacciavano di essere un razzista e volutamente ignoravano i miei allarmi. Questo sistema di illegalità continuerà a esistere se non ci sarà un serie di controlli continuativi e asfissianti. Il distretto "parallelo" è così ramificato sul nostro territorio, basta vedere il numero di aziende iscritte alla Camera di Commercio, che solo una seria ed efficacia politica di contrasto può sradicare". Conclude Brezzo: "Quindi se si vuole interrompere la catena dello sfruttamento bisogna andare oltre e colpirne la testa: quei Pronto Moda che, all’apparenza legali e magari con un ambiente di lavoro curato e i dipendenti regolarmente assunti, esternalizzano, insieme alla produzione, anche lo sfruttamento delle persone".

Infine, la: “La comunità cinese, quella sana e che cerca di integrarsi – afferma -, dovrebbe collaborare con gli organi di giustizia per la loro stessa evoluzione nel nostro tessuto sociale. Considero solo la punta dell’iceberg questa ennesima scoperta poiché si tratta di una ditta terzista e quindi lavora per altri che sicuramente sono a conoscenza del loro sistema di lavoro. Il Progetto Lavoro Sicuro sta ottenendo buoni risultati ma non sono sufficienti: si deve lavorare ed indagare sui committenti che gestiscono questo sistema criminale complesso e ben organizzato; solo colpendo la testa del serpente si può vincere la battaglia e ne vale il buon nome della nostra città”.