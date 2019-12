30.12.2019 h 18:57 commenti

Sfruttamento lavoro, la Cgil in pressing sulle istituzioni: "C'è ancora molto da fare"

Il sindacato nel corso dell'anno ha aperto 70 vertenze individuali e sono 60 le imprese interessate, mentre oltre 240 sono le azioni di recupero crediti per stipendi arretrati non pagati

Sono oltre 70 le vertenze individuali e 60 le imprese interessate nel 2019 a Prato da fenomeni di sfruttamento del lavoro, mentre oltre 240 sono le azioni di recupero crediti per stipendi arretrati non pagati e generalmente riscossi tramite ingiunzioni di pagamento.

I dati sono stati resi noti dalla Cgil di Prato, che chiede interventi a "tutte le forze sociali, economiche e statali responsabili del buon andamento produttivo e del rispetto dei diritti". La richiesta è contenuta in un documento consegnato nei giorni scorsi, dove si fa anche il bilancio dell'attività svolta dal sindacato su questo particolare versante.

"Il Progetto Lavoro Sicuro della Regione Toscana - dice Lorenzo Pancini della Cgil - ha migliorato i livelli di sicurezza e impedito il pernottamento nei capannoni ma non ha cambiato il modello produttivo del sistema illegale, costituito da aziende di Pronto Moda che commissionano il lavoro a terzi - tintorie, stamperie e laboratori di confezione - i quali sfruttano personale completamente in nero o assunto con falsi part time". Per il sindacalista si tratta di persone che lavorano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni settimanali, per 800-1000 euro mensili, il che vuol dire 2-3 euro per ora lavorata.

“È noto - prosegue il sindacalista - che sul territorio pratese, da anni, migliaia di imprese del manifatturiero, del trasporto e della logistica, del terziario e dell’agroalimentare, a conduzione cinese ma non solo, operano al di fuori di regole e normative. Sistema che ormai è legato a interessi locali anche di italiani, per l'affitto del capannone industriale, per la fornitura di servizi legali, di contabilità e fiscali e di collegamenti nei processi produttivi con le aziende italiane. Un macrofenomeno sociale la cui risoluzione non può essere lasciata al solo intervento repressivo ma che necessita di un approccio di sistema che coinvolga tutte le forze sociali, economiche e statali responsabili del buon andamento produttivo e del rispetto dei diritti".

I sindacati tessili Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, insieme a Cna, Confartigianato e Confindustria, già a marzo 2017 hanno condiviso analisi e proposte a tutela dei lavoratori sfruttati e delle imprese sane e hanno infine sottoscritto il "Protocollo per il lavoro dignitoso" e il ripristino della legalità nel sistema produttivo illegale pratese del tessile abbigliamento.

"I controlli - secondo Pancini - sono continuati con maggior efficacia, individuando addirittura ditte fantasma o con altissime percentuali di lavoratori completamente in nero. Spesso vengono sospese le attività delle aziende controllate ma, pagata una sanzione minima poiché non accertato lo sfruttamento lavorativo, le stesse aziende riprendono a lavorare dopo poche ore”.

L’ultima battaglia da condividere per la Cgil è la richiesta dell’assunzione di un numero di ispettori Inps (attualmente 2), Ispettorato del Lavoro (13) e Inail adeguato alle criticità del sistema produttivo pratese che conta quasi 30.000 imprese.