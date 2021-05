18.05.2021 h 14:51 commenti

Sfruttamento lavoro, l'accusa della Cgil: "Procedure troppo farraginose e tempi lunghi, così non funziona"

Il segretario della Filctem Massimiliano Brezzo ricostruisce la trafila dopo la denuncia con troppi passaggi burocratici: "E' un percorso che il lavoratore sfruttato e disperato che arriva da noi non può comprendere"

nadia tarantino

Salire su un barcone, affrontare i durissimi e infiniti giorni di traversata, subire le violenze degli scafisti, patire la fame e la sete e magari veder morire qualche compagno di viaggio: sono tutti uguali i racconti dei disperati che sfidano il destino africano sperando di vincere un futuro migliore.Peccato che il premio, quando va bene, sia un posto di lavoro come operaio sfruttato e, se va male, come spacciatore di droga in attesa che arrivi al traguardo la richiesta d'asilo.Gli ultimi diciotto operai strappati non soltanto allo sfruttamento sul lavoro ma anche agli schiaffi e alle cinghiate dei loro titolari, lavoravano per 800 euro al mese, 12-15 ore al giorno per sei giorni alla settimana, in una pelletteria di proprietà di imprenditori cinesi a cui il lavoro arrivava da imprenditori italiani a loro volta fornitori di una importante griffe internazionale. Non magliette da buttare sui banchi del mercato a due euro, dunque, ma oggetti di lusso a prezzi da capogiro.“Uno di loro è venuto da noi a ottobre del 2019 – ricorda Massimiliano Brezzo, segretario Filctem – Cgil Prato – ha denunciato la condizione di sfruttamento a cui era sottoposto già da due anni, e ora, a metà del 2021, arriva il risultato della segnalazione inoltrata alla guardia di finanza”. Non è un sindacalista fissato con le date, Brezzo, ma sono le date a spiegare meglio di tutto quanto sia complicato instaurare un percorso virtuoso utile a convincere gli operai sfruttati che ribellarsi ai 'padroni' è l'unico modo per salvarsi e afferrare quel futuro migliore tanto desiderato.“Tutte le settimane partono almeno due segnalazioni – spiega Brezzo – sappiamo cosa chiedere all'operaio che viene alla Cgil e da lì in avanti prende il via il cammino investigativo”. La Filctem sa cosa chiedere, sa quali sono le domande che fanno emergere presunti indici di sfruttamento, sa cosa serve agli inquirenti. La Filctem, insomma, costruisce – se ci sono le condizioni – le ali necessarie a far volare un'indagine. Ma non è tutto facile, non tutto va 'a dama' e soprattutto per il traguardo ci vuole tempo. Anni.La trafila, prendendo come esempio quella denuncia che arriva nelle stanze dell'ispettorato del lavoro, è lunga: gli ispettori valutano se andare a fare un controllo nella ditta e se ci vanno, ci vanno la mattina quando è chiaro che gli operai irregolari vengono fatti lavorare quasi solo e quasi sempre di notte; se succede che l'operaio viene trovato al lavoro, le domande a cui deve rispondere sono quelle che servono a confermare la denuncia. Mica facile rispondere e puntare il dito davanti ai testimoni, specie se i testimoni sono connazionali dei titolari o i titolari stessi, e anche se le conferme arrivano è la famosa 'parola mia contro la parola tua', e allora serve che un altro operaio confermi quelle dichiarazioni. Poi tutto tace per lungo tempo e magari succede che dopo un anno e più, il lavoratore che aveva denunciato riceva dall'Inps una lettera che non sa leggere, che non sa collegare a quella segnalazione perché lui conosce solo la Cgil ma non è detto che si rivolga al sindacato dopo tanto tempo, ammesso che dopo tanto tempo abiti ancora a quell'indirizzo.“E' una trafila che il lavoratore sfruttato e disperato che arriva da noi non può comprendere – ancora Brezzo – facciamo fatica noi a capire i tempi lunghi della giustizia. Quel lavoratore è una persona che ha bisogno, che non ne può più, che è disperata, che vede il suo orizzonte chiuso nell'obbligo di doversi piegare all'imprenditore perché è l'unico modo per mantenere il permesso di soggiorno e mandare a casa i soldi che servono a campare genitori, fratelli, figli”.Il sindacato fa tutto quello che può ma, è evidente, non basta: “Da sola la Cgil non può risolvere i problemi – dice Massimiliano Brezzo – abbiamo promosso accordi, protocolli, intese per collaborare, per unire le forze, per mettere insieme tutte le voci del distretto e combattere il mostro dello sfruttamento dietro il quale si nascondono committenti che, gratta gratta, molte volte sono italiani. Serve capire una volta per tutte se c'è la volontà politica di combattere questa guerra. Come dico sempre, le norme ci sono ma non sono adeguatamente e puntualmente applicate e allora occorre chiedersi una volta di più se sia un problema di procedure farraginose, se gli obiettivi non sono quelli giusti o se invece è la volontà politica che manca. Una volta stabilita la risposta giusta, tutto è più facile”.