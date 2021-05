18.05.2021 h 11:41 commenti

Sfruttamento lavoro, in manette marito e moglie. Denunciati anche i committenti italiani

L'operazione della guardia di finanza partita dopo la denuncia della Camera del lavoro di Prato che ha raccolto la testimonianza di tre cittadini africani. Nella pelletteria erano 18 gli operai sfruttati. Per la prima volta accusato di concorso chi affidava il lavoro

Due imprenditori cinesi – marito e moglie – sono stati arrestati dalla guardia di finanza che ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Prato su richiesta della procura. La coppia è accusata di aver sfruttato i diciotto operai extracomunitari impiegati nella loro pelletteria a Poggio a Caiano, e di evasione fiscale. Con loro, sono finiti nei guai due imprenditori italiani a capo di una società con sede nella provincia di Firenze che, per far fronte al contratto stipulato con una nota casa di moda, commissionava alla pelletteria di Poggio a Caiano lavoro in subappalto. I due italiani sono stati denunciati per concorso nello sfruttamento lavorativo così come la prestanome della ditta cinese.

Non solo arresti e denunce: in corso l'esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo, anche questo emesso dal giudice delle indagini preliminari, finalizzato alla confisca del profitto del reato di evasione fiscale, per un importo complessivo di oltre 900mila euro. Le indagini hanno accertato che la pelletteria era l'ennesima impresa subentrata alla precedente, in una catena lunghissima di nuove denominazioni e nuove partite iva allo scopo di non pagare tasse né onorare i debiti maturati con l'erario. Al momento, i finanzieri hanno messo le mani su beni riconducibili a marito e moglie, tra i quali una villa e un terreno. Sequestrati anche i macchinari da lavoro.

L'indagine è scaturita da una denuncia presentata dalla Camera del lavoro di Prato che ha raccolto la testimonianza di tre cittadini africani che hanno raccontato la condizioni di sfruttamento di cui erano vittime: turni massacranti di lavoro fino addirittura a 15 ore al giorno per sei giorni alla settimana, in cambio di uno stipendio, naturalmente a nero, di appena 800 euro e di un posto letto in un dormitorio sovraffollato e in pessimo stato igienico e sanitario. Turni infiniti di pesantissimo lavoro ma anche punizioni corporali: schiaffi e cinghiate sulle mani agli operai non attenti nelle loro mansioni.



