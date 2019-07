10.07.2019 h 16:21 commenti

Sfruttamento del lavoro, rischia di saltare il processo all'imprenditore arrestato a gennaio. Per la difesa la legge applicata è incostituzionale

Sul banco degli imputati un 39enne accusato di aver aver sfruttato i suoi operai approfittando del loro stato di bisogno. Ora il giudice dovrà decidere se far intervenire o meno la Corte Costituzionale

nadia tarantino

Potrebbe venir congelato e addirittura saltare il primo processo a Prato che contesta ad un imprenditore di aver sfruttato i suoi operai approfittando del loro stato di bisogno. Sarà il giudice delle udienze preliminari, Francesco Pallini, a decidere se accogliere oppure no la richiesta di rimettere il riformato articolo 603-bis del codice penale al giudizio della Corte Costituzionale avanzata dalle difese di Miao Kedan, cinese di 39 anni arrestato lo scorso gennaio, e della compagna per la quale è stato disposto il divieto di dimora. Kedan è oggi agli arresti domiciliari. Tra i primi imprenditori in Italia ad essere stato arrestato per sfruttamento del lavoro, potrebbe diventare il caso che mette in discussione la legittimità costituzionale della legge. Kedan è accusato di aver costretto gli operai a turni massacranti nel suo stanzone di via Sabotino stipato di macchine per cucire e capi di abbigliamento da confezionare e di aver dato loro un posto letto in un appartamento troppo piccolo per tutti. Stando al convincimento della procura, una condizione di sfruttamento; condizione ripresa dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri ( leggi ).Gli avvocati Tiziano Veltri e Tommaso Magni hanno sollevato nel corso dell'udienza di oggi, mercoledì 10 luglio, una questione di costituzionalità della norma ancorandola a due motivi: la violazione del principio di ragionevolezza e la violazione del principio di tassatività. Secondo i due legali, l'articolo 603-bis punisce in modo più severo un reato già previsto dall'articolo 22 del Testo unico sull'immigrazione e, in più, non risponde ai requisiti di sufficiente determinatezza della legge penale che – stabilisce la Costituzione – deve circoscrivere con chiarezza e precisione estreme la fattispecie di reato. Tesi che sono state respinte dalla procura. Il sostituto Lorenzo Gestri ha esposto al giudice i motivi per i quali la richiesta di aprire un caso di illegittimità costituzionale dovrebbe essere bocciata richiamando l'estensione del 603 bis che di fatto colma le lacune della norma precedente.Il giudice Pallini si è preso una settimana di tempo per decidere se aprire l'udienza preliminare o se, al contrario, trasmettere le eccezioni degli avvocati difensori alla Corte Costituzionale affinché valuti se effettivamente sono stati violati i dettami della Carta.Grande l'attesa per l'ordinanza del tribunale. Se a esprimersi sulla legittimità del 603-bis saranno chiamati i giudici della legge non soltanto si va verso un allungamento dei tempi necessari a celebrare il processo ma si mette anche un bel punto interrogativo su una norma scritta con l'intenzione di allargare l'ambito applicativo così da rendere più efficace e più incisiva l'azione giudiziaria in fatto di sfruttamento e intermediazione illecita del lavoro, il cosiddetto caporalato.