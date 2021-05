22.05.2021 h 15:24 commenti

Sfruttamento del lavoro, la questura rilascia tre permessi di soggiorno per protezione sociale

Si tratta di tre lavoratori bengalesi della confezione Giulio, al centro di un'inchiesta della Procura che lo scorso febbraio ha portato all'esecuzione di tre misure cautelari. Una quarta pratica è in corso di definizione

Hanno lavorato a nero fino a 14 ore al giorno, senza riposi, con sorveglianza a distanza, mangiando nella stessa postazione di lavoro e dormendo in vicini locali sovraffollati e in pessime condizioni igieniche. Una brutta pagina di sfruttamento lavorativo che finalmente tre bengalesi si lasciano alle spalle. Ieri, 21 maggio, la questura di Prato ha concluso la pratica di rilascio dei permessi di soggiorno per protezione sociale proprio perché vittime di sfruttamento del lavoro. Una condizione emersa nel corso dell'inchiesta condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla Procura sulla confezione Giulio che lo scorso febbraio ha portato all'esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare a carico di tre cinesi: una cinquantaduenne e un cinquantaseienne, gestori di fatto della confezione, messi agli arresti domiciliari e poi finiti in carcere, e un quarantunenne, titolare formale, a cui è stato notificato un provvedimento di divieto di dimora in città. I bengalesi che oggi ricevono il permesso di soggiorno erano tre dei 30 operai, quasi tutti richiedenti asilo, in stato di bisogno e per oltre la metà a nero, che lavoravano a capo basso con turni massacranti e per pochi euro al mese in quella azienda in via Pieraccioli a Galciana.

Il permesso di soggiorno appena rilasciato avrà una durata di 6 mesi, prorogabile e convertibile in altre tipologie alla scadenza, ed è condizone di un percorso di completo reinserimento nel tessuto sociale. La questura fa anche sapere che è in corso di definizione la pratica di quarto cittadino bengalese che ha avanzato la stessa richiesta.

Una bella notizia in un momento come questo in cui divampa la polemica sullo sfruttamento lavorativo nel distretto tessile nata da un servizio andato in onda giovedì su La7 ( leggi) e in cui non sono mancate operazioni in aziende a conduzione cinese che hanno portato all'arresto dei titolari.

A tale proposito la questura ricorda che sul territorio provinciale è attiva una rete di protezione dedicata ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento che vede quali attori principali la Procura e il Comune, nonchè la collaborazione della Regione, dell'Asl, dell'Università, dell'Inps, della Dtl e delle organizzazioni sindacali. Grazie a questa rete sono venti gli ex-dipendenti della Confezione Giulio che hanno instradato un percorso di regolarizzazione previdenziale ma anche del permesso di soggiorno. Sette sono in strutture della rete regionale Satis ovvero della rete provinciale Sai (l'ex Sprar per richiedenti asilo) mentre 13 sono alloggiati diversamente, ma liberamente, e tutt'ora sono in stretto contatto con gli uffici del Comune che in via Roma ha attivato un vero e proprio sportello per le persone che subiscono sfruttamento lavorativo. L'amministratore giudiziario dell'azienda, nominato ad hoc dal giudice delle indagini preliminari, ha avviato, dove possibile, la regolarizzazione posizione previdenziale e contributiva del personale.

I lavoratori della Confezione Giulio sono stati messi in grado di fare domanda per la Naspi, per la cassa integrazione, per i fondi di integrazione salariale, per un permesso di soggiorno meno fragile di quello del quale erano in possesso grazie alla Rete di soggetti diversi uniti da un medesimo obiettivo. Quegli stessi soggetti saranno i firmatari del nuovo protocollo in corso di stesura "dobbiamo passare da una fase di sperimentazione sul campo ad una fase di politiche integrate definite con ancora maggior chiarezza -ha spiegato l'assessore all'integrazione Simone Mangani -. Entro il mese di giugno sottoscriveremo il nuovo protocollo; come detto da tempo, come ribadito in questi giorni dalla Filctem-Cgil, come emerso dalle notizie di ulteriori inchieste, il territorio può e deve essere unito, con l'obiettivo di regolarizzare il lavoro ed i lavoratori. Lo sportello è attivo ed è aperto a tutti, senza distinzione alcuna. Agli assessorati all'immigrazione, al sociale ed alla sanità della Regione Toscana chiediamo un ulteriore scatto, un nuovo e rafforzato impegno che dia seguito alle risorse messe in campo dal 2014 ad oggi; allo Stato diciamo che le richieste di rafforzare sul territorio le sue articolazioni territoriali non provengono da enti o soggetti che fanno questione di campanile ma da enti e soggetti che sono in grado di indicare forme di sperimentazioni possibili di politiche pubbliche su larga scala".