28.04.2020 h 14:07

Sfruttamento del lavoro, la polizia arresta due imprenditori

In manette una donna di 45 anni e un uomo di 56: nella loro azienda sono stati trovati dieci operai irregolari. Il blitz interforze scattato ieri mattina

Due imprenditori sono stati arrestati per sfruttamento della manodopera clandestina. I due, una donna di 45 anni e un uomo di 57, entrambi cinesi, sono finiti in manette ieri, lunedì 27 aprile, al termine di un controllo interforze coordinato dalla questura in alcune confezioni e pronto moda situati nella zona nord di Prato. In una, in particolare, sono state trovate sedici persone tra cui dieci cinesi clandestini che sono stati denunciati e invitati a lasciare l'Italia entro una settimana. Per i titolari, invece, è scattato l'arresto oltre alle sanzioni amministrative per l'inosservanza del decreto governativo contro la diffusione del coronavirus.



Edizioni locali collegate: Prato

