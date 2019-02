15.02.2019 h 14:14 commenti

Sfruttamento del lavoro, l'imprenditore arrestato lascia il carcere e va ai domiciliari

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'uomo arrestato dai carabinieri tre settimane fa con l'accusa di aver approfittato dello stato di bisogno dei suoi operai. Così ha deciso il Riesame. Nell'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Gestri, indagata anche una donna

Lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Miao Kedan, l'imprenditore cinese di 39 anni, arrestato dai carabinieri lo scorso 22 gennaio con l'accusa di sfruttamento del lavoro per avere approfittato dello stato di bisogno degli operai impiegati nella sua confezione di via Sabotino. Lo ha deciso oggi, venerdì 15 febbraio, il tribunale del Riesame a cui aveva presentato ricorso la difesa dell'indagato. L'uomo, dunque, torna a casa. Nei prossimi giorni si conosceranno le motivazioni alla base dell'attenuazione della misura cautelare. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Lorenzo Gestri che in sede di Riesame aveva avanzato l'ipotesi di arresti domiciliari, ha consentito di contestare per la prima volta a Prato il 603/bis, vale a dire lo sfruttamento del lavoro. L'imprenditore cinese è tra i primi in Italia ad essere finito in manette con questa accusa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, resa possibile anche dalle telecamere nascoste, gli operai lavoravano tra le tredici e le sedici ore al giorno, sette giorni su sette, con soltanto tre pause di dieci minuti ciascuna per mangiare. Indagata anche la compagna e collaboratrice, unica regolarmente assunta nell'azienda di via Sabotino: anche per lei la procura ha mosso l'accusa di sfruttamento del lavoro ed attualmente ha il divieto di dimora a Prato.



Edizioni locali collegate: Prato

