09.02.2021 h 08:37 commenti

Sfruttamento del lavoro: all'alba arrestate due persone dalla polizia

L'indagine è partita a marzo. Gli investigatori della Squadra mobile hanno raccolto prove a carico dell'intestatario di una ditta, a cui è stato notificato il divieto di dimora a Prato, e di due imprenditori occulti, finiti ai domiciliari. Almeno 30 gli operai sfruttati. Asl e Università hanno firmato un protocollo per garantire tutela e assistenza ai lavoratori

nadia tarantino

In trenta a cucire capi di abbigliamento per 13-14 ore al giorno, senza riposo settimanale e con una retribuzione mensile irrisoria. I più fortunati – pochissimi – con un contratto di lavoro part-time, gli altri a nero. Una fabbrica – la confezione Giulio in via Pieraccioli a Galciana – priva delle condizioni minime di sicurezza, e un appartamento, utilizzato come dormitorio, in una situazione igienica a dir poco pessima. E' lo scenario che si è presentato agli agenti della Squadra mobile di Prato, per mesi impegnati in una indagine sullo sfruttamento del lavoro che all'alba di oggi, martedì 9 febbraio, si è conclusa con tre ordinanze di custodia cautelare a carico di tre cinesi: un cinquantaduenne e un cinquantaseienne, gestori di fatto della confezione, messi agli arresti domiciliari, e un quarantunenne, titolare formale, a cui è stato notificato un provvedimento di divieto di dimora in città. L'inchiesta, coordinata dal sostituto Lorenzo Gestri, è arrivata al traguardo grazie alla collaborazione degli ispettori Asl del progetto 'Lavoro sicuro', Inail e Inps.Un'inchiesta come già altre sullo sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno concluse dalla procura di Prato. In questo caso, operai pakistani, bengalesi e afghani, tutti richiedenti asilo, tenuti in fabbrica anche nelle settimane del primo lockdown e, successivamente, nei periodi di restrizioni meno severe. Nel capannone di via Pieraccioli le cento macchine per cucire, sequestrate dagli inquirenti, non si sono mai fermate nonostante l'attività non rientrasse tra quelle autorizzate all'apertura durante l'emergenza sanitaria. Nelle vicinanze della fabbrica, una casa usata per dare alloggio agli operai: sovraffollamento, degrado, sporco e il minimo indispensabile per mangiare e dormire.Nel corso delle indagini, è stata fatta una stima dell'ammontare dei contribuiti non versati e delle tasse non pagate: circa 250mila euro, cifra che è stata recuperata dagli investigatori presso gli indagati e che è stata sottoposta a sequestro preventivo.Le richieste di custodia cautelare avanzate dalla procura sono state accolte dal giudice delle indagini preliminari Lippini che ha confermato gli indici di sfruttamento rintracciati dall'inchiesta.Uomini arrivati in Italia con la speranza di un futuro migliore e finiti nel 'sistema-Prato', come lo chiama il procuratore Nicolosi: sfruttati ma senza possibilità di sottrarsi alle dure condizioni di lavoro perché senza soldi, senza contratto, in attesa di riuscire a regolarizzare la loro posizione. “Una umanità dolente”, la definizione del procuratore. “Persone – ha detto Nicolosi – la cui dignità umana è stata profondissimamente calpestata, uomini che passerebbero inosservati ma non qui da noi, dove l'attenzione è alta e dove la sinergia tra più enti è riuscita a creare un modello capace di intervenire e colpire situazioni di illegalità come questa. Un modello che merita sicuramente di essere esportato per far sì che certe condotte criminali associate a un disvalore che va al di là della configurazione del reato, siano intercettate e sanzionate”.Intanto, per questa “umanità dolente”, uno spiraglio di luce arriva dal protocollo che la Asl Toscana Centro ha firmato con il Centro interuniversitario di ricerca 'L'altro diritto' del dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze: “Un accordo che prevede percorsi di tutela e di assistenza per i lavoratori sfruttati – ha spiegato Renzo Berti, direttore del Dipartimento della prevenzione dell'azienda sanitaria – un metodo di accoglienza che consiste anche nell'accompagnamento verso il permesso di soggiorno”. Quanto ai controlli nelle aziende cinesi, Berti ha parlato sì di condizioni nettamente migliorate ma anche di un meccanismo difficile da scardinare: “Dal 2014, anno in cui abbiamo iniziato questo lavoro, il sistema è cambiato ma il problema non è stato risolto. Difficile immaginare il raggiungimento dell'obiettivo che è quello della regolarità assoluta. Certo, esportare altrove il nostro modello significa rafforzare la capacità di intervento e ridurre le sacche di illegalità”.