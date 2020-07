25.07.2020 h 09:21 commenti

Sfregiato il Faggione di Luogomano, il presidente dell'associazione Acquerino: "Gente misera, senza valori"

La corteccia è stata incisa profondamente con la scritta "Bia e Chi 19/7/2020". Nel 2013 metà della pianta secolare ha ceduto sotto il peso della neve. L'albero è il simbolo della Riserva naturale di Cantagallo Acquerino

Sfregiato il Faggione di Luogomano, l’albero ultra centenario simbolo della riserva naturale di Cantagallo - Acquerino. A scoprire la scritta “Bia e Chi 19/7/2020” la guida ambientale Paolo Novellini che ha subito notato la profonda incisione nella corteccia.Una parte del faggio nel gennaio del 2013 è crollata sotto il peso della neve, mentre nel corso dei anni si è dovuto difendere dall’attacco di parassiti, dal ghiaccio, dal vento e dalla siccità, ma è la prima volta che si trova a fare i conti con la maleducazione degli uomini, da cui non è riuscito a difendersi. Nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione a commento dell’atto vandalico, infatti si legge “E' rimasto lì, inerme, a farsi lacerare, in nome di un ignobile desiderio di ostentazione proprio solo della gente misera di valori, di empatia e di rispetto”L’associazione, insieme al sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno, ha sporto denuncia ai carabinieri forestali che stanno cercando di risalire ai colpevoli.“E’ come quando – spiegapresidente dell’associazione Acquerino Cantagllo – si sfregia un’opera d’arte. In realtà l’albero è vivo, infatti l’incisione ha creato una sorta di sanguinamento. Un gesto che non mi spiego: chi decide di entrare nella riserva, affrontare ore di fatica e cammino, come può arrivare a danneggiare un albero? Probabilmente la corteccia si rimarginerà da sola, ma resta comunque una grossa cicatrice, anche per noi che con tanto amore cerchiamo di proteggere questo ambiente.”