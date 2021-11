17.11.2021 h 18:48 commenti

Sfregiato al volto dopo lo sgarro nel mondo dello spaccio: condannati gli aggressori

Sei anni di reclusione per due degli imputati e cinque per il terzo: la vittima punita per non aver pagato una partita di droga e per aver invaso una piazza di spaccio già occupata. Terribile la ferita al volto, fatta per marchiarlo per sempre

Un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di droga. Un'aggressione a colpi di coltello con l'unico intento di marchiare il volto del rivale affinché la punizione per lo sgarro commesso fosse visibile a tutti e su di lui pendesse per sempre l'infamia della inaffidabilità. Un agguato in piena regola quello compiuto il 25 marzo scorso, in pieno giorno in via Viottolo di Mezzana, da tre magrebini contro un loro connazionale finito all'indice per non aver pagato una partita di droga e per aver invaso una piazza di spaccio già occupata.

Oggi, mercoledì 17 novembre, i tre aggressori, tutti marocchini di 28, 29 e 34 anni (avvocati Bertei, Malerba, Magni e Laganà), sono stati giudicati con rito abbreviato dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato, Francesco Pallini: due sono stati condannati a 6 anni di reclusione, il terzo a 5 anni. Il pubblico ministero, Lorenzo Gestri, aveva chiesto 6 anni e 8 mesi ciascuno. Stesse accuse per tutti: deformazione permanente del volto (reato introdotto nel 2019 per punire sfregi in danno delle donne e, ovviamente, esteso a qualsiasi aggressione che lasci segni indelebili), spaccio di droga.

I tre marocchini furono arrestati dopo un mese dalla Squadra mobile. Un mese di indagini e intercettazioni che consentì di ricostruire il movente di tanta violenza. Una lite per questioni di cocaina finita nel sangue con il pestaggio: la vittima fu picchiata con un gancio da traino usato per i veicoli e poi sfregiato con un coltello. Un taglio profondo dall'orecchio fino alle labbra. La precisa volontà degli aggressori era quella di marchiare il rivale con una cicatrice ben visibile che nella comunità magrebina è sinonimo di persona che ha sgarrato, che non è affidabile, a cui non si deve dar credito. Un marchio tanto infamante da sbarrare addirittura la strada a un possibile matrimonio con una connazionale.

L'uomo fu soccorso dai passanti che lo trovarono in un lago di sangue. Collaborò subito con la polizia, indicò gli autori dell'agguato. Nella loro disponibilità furono trovati anche droga e 10mila euro in contanti che furono sequestrati e che ora saranno confiscati. Solo uno dei tre è ancora rinchiuso nel carcere della Dogaia mentre due sono stati scarcerati quindici giorni fa, nonostante il parere negativo espresso dalla procura, e messi ai domiciliari con il braccialetto elettronico.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus