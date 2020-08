28.08.2020 h 08:21 commenti

Sfreccia a gran velocità in via Berlinguer, immortalato dall'autovelox: 847 euro di multa

La polizia municipale di Montemurlo ha contestato l'infrazione al conducente a cui è stata sospesa la patente. Stretta dei controlli per il rispetto del Codice della strada

A 120 chilometri orari, per la precisione 122, in via Berlinguer a Montemurlo. Il conducente è stato immortalato dall'autovelox e ora dovrà pagare una multa di 847 euro e subire la sospensione della patente. Ulteriore stretta dei controlli della polizia municipale per sanzionare le violazioni al Codice della strada che una decina di giorni fa, il 17 agosto, ha elevato addirittura 28 multe per eccesso di velocità. “In media i veicoli controllati che superano i limiti di velocità sono tra il 2 e il 4 per cento – ha spiegato Stefano Grossi, ispettore della Municipale di Montemurlo – ma nella settimana di Ferragosto abbiamo registrato un'impennata di questa infrazione con la percentuale che è passata al 9”. Nella settimana centrale di agosto sono stati diversi i controlli fatti con il targa system per la verifica della copertura assicurativa e la regolarità della revisione. Sorpreso un automobilista che viaggiava su una macchina senza assicurazione: il mezzo è stato sequestrato ed è stata contestata una multa di 847 euro. Infine una curiosità: sulle strade di Montemurlo, nella settimana di Ferragosto, hanno circolato in media 15mila veicoli contro i circa 60mila del resto dell'anno.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus