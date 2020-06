12.06.2020 h 09:37 commenti

Sfratto Lungobisenzio, il Tar dà ragione al Comune. L'impianto però resta ancora inutilizzato

Altro capitolo della 'guerra' tra l'Ac Prato e l'amministrazione comunale anzi, tra il patron Paolo Toccafondi e il sindaco Matteo Biffoni. I giudici amministrativi: "Con la rinuncia allo stadio, la società ha perso qualsiasi pretesa"

nadia tarantino

Con la rinuncia presentata il 10 maggio 2018 al Comune, l'Ac Prato ha perso qualsiasi pretesa sulla gestione e sull'uso dello stadio Lungobisenzio. E' questo, in estrema sintesi, il convincimento del Tar che ieri, giovedì 11 giugno, ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibili i ricorsi della società contro la decisione del sindaco Matteo Biffoni di riprendersi l'impianto e eseguire lo sfratto. E' questo un ulteriore capitolo del lungo braccio di ferro che ha segnato la lite tra il presidente della squadra di calcio della città, Paolo Toccafondi, e uno dei più appassionati tifosi, Matteo Biffoni. Lite sfociata anche in uno scambio di denunce poi archiviate dal tribunale su richiesta della procura. I giudici amministrativi hanno ripercorso la complessa vicenda che ha tenuto banco per tutta l'estate del 2018 quando il Prato sembrava a un passo dal cambio di gestione con il passaggio – mai perfezionato – dalla proprietà storica, la famiglia Toccafondi, all'avvocato Joseph Romano. Le tesi del Comune, elaborate dagli avvocati Paola Tognini, Stefania Logli e Elena Bartalesi, hanno trovato, dunque, pieno accoglimento.La guerra scoppia a luglio quando sfuma la cessione della società, vincolo al quale il sindaco aveva ancorato la disponibilità dello stadio per consentire al retrocesso Prato di giocare la nuova stagione in Lega pro grazie al ripescaggio e, in questo modo, agevolare la vendita all'avvocato Romano che, a sua volta, aveva manifestato interesse solo nel caso la squadra fosse rimasta nel campionato professionistico. Saltata la cessione, saltata la disponibilità dello stadio anche in forza della rinuncia che la società aveva formalizzato al Comune qualche mese prima, a retrocessione avvenuta. Una lite senza esclusione di colpi con l'ultimo atto, plateale e scenico, dello sfratto, i primi giorni di settembre con dirigenti del Comune, polizia municipale e operai che si presentano ai cancelli del Lungobisenzio, forzano gli ingressi e cambiano le serrature. Da lì a poco la vicenda approda non solo al Tar e da qui al Consiglio di Stato, ma anche in procura con il Comune che denuncia Paolo Toccafondi per tentata truffa e con Toccafondi che risponde denunciato il sindaco per abuso d'ufficio (procedimenti archiviati, leggi ).Nel mezzo questioni puramente tecniche sulle decisioni assunte dal sindaco e dai dirigenti comunali circa il destino del Lungobisenzio.Il tribunale amministrativo scrive: “Al momento dell'emanazione degli atti impugnati, la società non aveva sicuramente alcun titolo che legittimasse la concessione in gestione della struttura: la concessione in gestione derivante dalla determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2017 aveva, infatti, perso ogni validità per effetto della rinuncia presentata il 10 maggio 2018”.Lo stadio, allora appena reduce da consistenti interventi di ristrutturazione e adeguamento, era già fermo da tempo e non ha più ospitato una partita né qualsiasi altro evento. Le manifestazioni di interesse pubblicate dal Comune non hanno ottenuto riscontro. Nessuno si è fatto avanti. L'impianto, causa inutilizzo, invecchia male e perde ogni giorno un pezzo. La politica, di maggioranza e di opposizione, assiste al decadimento. Il Prato gioca le partite casalinghe in un campo di periferia, a Montemurlo, e se non fosse stato per l'emergenza sanitaria, quest'anno forse avrebbe ritrovato la via del calcio che conta. Storia di una lite con vincitori e vinti da carte bollate.