Sfratti aumentati del 200 per cento in un anno, allarme Sunia: "Azioni urgenti contro il disagio abitativo"

Nel 2022 eseguiti 299 sfratti e chiesta l'esecuzione per altri 883. La provincia di Prato ai primi posti a livello regionale per l'emergenza casa. Sotto accusa il Governo per l'azzeramento del fondo affitti e il taglio del reddito di cittadinanza. Appello alle istituzioni: "Confronto serio sul tema non più rinviabile: le prospettive per il futuro sono ancora più nere"

Nel 2022, in tutta l'area pratese, sono stati eseguiti 299 sfratti e chiesta l'esecuzione per altri 883. Sono i dati del ministero dell'Interno sulla base dei quali il Sunia lancia l'ennesimo allarme circa il “grave disagio abitativo” che fa della provincia la seconda in Toscana per sfratti resi esecutivi lo scorso anno (al primo posto c'è Firenze), e la terza per richieste di esecuzione (prima Firenze, seconda Pisa). I numeri pratesi stanno a indicare un aumento del 205 per cento degli sfratti e del 181 per cento delle richieste. “Come avevamo denunciato a più riprese – il commento del Sunia di Prato – questi dati sono frutto della totale assenza di politiche di sostegno alla locazione, alle quali dovremo aggiungere l'aggravante dell'azzeramento del Fondo sostegno all'affitto operato dal Governo Meloni e il taglio del reddito di cittadinanza”.

Il sindacato degli inquilini mette in fila un'analisi dei numeri per meglio descrivere il disagio abitativo: il contributo affitti 2022 ha contato 822 domande per un fabbisogno superiore a due milioni di euro a fronte di una erogazione che si è fermata sotto 900mila euro; la provincia di Prato ha solo 1-828 case popolari, ultima tra le province per dotazione di edilizia residenziale pubblica (172 gli alloggi vuoti in attesa di ristrutturazione).

“Le prospettive – parole del Sunia – sono ancora più nere: il rischio di trovarsi centinaia di famiglie con lo sfratto esecutivo per morosità è concreto alla luce del taglio dei fondi per l'affitto e del Fondo morosità deciso dal governo. Riteniamo non si rinviabile un confronto serio su come far fronte allo stato di emergenza che investe centinaia di famiglie in precarietà abitativa”.

Le richieste: convocazione delle Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo; favorire il reperimento sul mercato privato di alloggi da destinare a canone sostenibile con un sistema di garanzia per i locatori; perseguire l'obiettivo dell'azzeramento di alloggi popolari vuoti; studiare la possibilità di cambiare la destinazione d'uso dei fondi commerciali vuoti per realizzare case popolari; avviare un censimento delle proprietà pubbliche utili alla costruzione di alloggi di edilizia sociale.



