Sfrattati con due bambini piccoli, da sette giorni dormono su una panchina ai giardini dell'Ippodromo

Lui invalido da cinque anni, lei lavora part time come badante: "Possiamo spendere fino a 500 euro al mese ma nessuno ci affitta e il Comune non ci aiuta". L'assessore Biancalani: "Dopo la fine del blocco degli sfratti in città non troviamo più nemmeno una stanza per l'emergenza alloggiativa. Chi può, metta a disposizione gli alloggi vuoti"

Stasera sarà la prima settimana di notti trascorse a dormire su una panchina ai giardini dell'Ippodromo per una famiglia che lo scorso 8 giugno è stata sfrattata dalla casa al Soccorso dove vivevano da anni. Marito e moglie, con due bambini di 12 e 9 anni, lui invalido con un solo polmone, sono l'ennesima famiglia che si trova a sbattere contro il muro della mancanza di alloggi in città e di leggi e norme che, a volte, finiscono per creare situazioni kafkiane.

Perché Mario (il nome è di fantasia), 43 anni, da 30 in Italia quando arrivò bambino dall'Albania, i soldi per pagare un piccolo affitto ce li avrebbe anche, ma il problema è che senza garanzie da offrire, si trova davanti tutte porte sbattute in faccia. E il Comune, che si è già attivato, può dargli sì un aiuto economico ma solo dopo che ha trovato da sé un alloggio. Insomma, un cane che si morde la coda.

"Noi non chiediamo soldi - dice lui con accanto la moglie, una giovane di 33 anni -. Con la mia pensione d'invalidità, il reddito di cittadinanza, quello che guadagna mia moglie con il lavoro di badante part time, già adesso possiamo pagare anche 500 euro al mese di affitto, con la speranza che io ritrovi un lavoro e mia moglie aumenti le ore. Il problema è che nessuno dà la casa a chi come noi non ha un reddito da lavoro alto. Per di più siamo stati sfrattati per morosità, visto che in passato abbiamo avuto qualche problema a pagare alcune mensilità, e questo è un ostacolo insormontabile".

Mario si è rivolto al Comune che ha subito attivato i Servizi sociali. "Purtroppo la situazione in città è disperata - dice l'assessore al Sociale Luigi Biancalani -. La fine del blocco degli sfratti ha messo in strada tante famiglie e noi abbiamo esaurito tutte le soluzioni per l'emergenza alloggiativa. Da settimane le assistenti sociali stanno attaccate al telefono con affittacamere, alberghi, pensioni ma nessuno ha più niente di disponibile".

La soluzione per Mario e la sua famiglia era stata trovata con una stanza in un albergo a Montecatini, ma dopo due giorni i quattro sono venuti via: "C'era la muffa - dice Mario - ed era incompatibile con le mie condizioni di salute visto che vivo con un polmone solo". Da allora, quindi, il loro letto è stata una panchina ai giardini, con i bambini ospitati da amici per la notte.

Dai servizi sociali contestano il fatto della muffa, ma questo non toglie che da giorni ormai anche il Comune è costretto a rivolgersi fuori Prato per trovare sistemazioni d'emergenza. "E' una situazione delicatissima che purtroppo riguarda anche chi ha un lavoro - prosegue Biancalani -. Da parte mia rivolgo un appello alla generosità dei pratesi: i tanti che avevano messo a disposizione alloggi per i profughi dall'Ucraina, che non abbiamo usato dopo aver adottato strategie diverse, potrebbero mettersi una mano sul cuore e farsi avanti. Ben sapendo, però, che il Comune può si aiutare chi è in difficoltà dando un contributo per l'affitto, ma non può fare da garante".

Proprio per ovviare a questo problema, è nato con l'appoggio delle istituzioni Il Casolare, associazione di volontariato promossa dalla Caritas, che fa proprio da garante per gli affitti. Anche in questo caso, però, la situazione è di piena emergenza. "Avevamo 84 case garantite - spiega il presidente Marco Borselli -, ma quest'anno sono scese a 78 perché i proprietari se le sono riprese. E ad oggi abbiamo ben 48 domande ferme di persone che si sono rivolte a noi e ancora non hanno trovato una soluzione".

Insomma, una situazione di piena emergenza con il rischio che con il procedere degli sfratti, si aggravi ancora. Intanto Mario e sua moglie si sono rivolti anche alla parrocchia del Soccorso, chiedendo aiuto per trovare una casa: "Non vogliamo la carità - dicono -, la casa la pagheremo con i nostri soldi. Ma qualcuno deve darci fiducia, perché altrimenti non sappiamo più cosa fare".

Intanto la città non è stata sorda all'appello e tra i primi a farsi sentire è Fabio Baldi di Cittadinanza Attiva Toscana: "E' una situazione al limite - dice -, anche per la presenza dei bambini. Una città come Prato non può accettare senza reagire. Una cosa così deve per forza scuotere le coscienze di tutti. Dalla politica alla chiesa passando per l'associazionismo e il mondo del lavoro. Non riesco a credere che non ci sia una persona, un ente o un'associazione a Prato che non abbiano la possibilità di farsi da garante per questa famiglia, in modo che riescano ad ottenere un tetto. Domani c'è la cerimonia di consegna degli Stefanini d'oro, sarebbe bello se qualcuno dei presenti si alzasse e si facesse avanti".

Anche Patrizia Ovattoni, consigliera comunale indipendente, interviene sulla vicenda: "La situazione è davvero drammatica - afferma -. Il Comune anziché fare spallucce, dovrebbe trovare immediatamente una sistemazione adeguata per questa famiglia. Quanto affermato dall'assessore Biancalani è poco credibile perché come noto l'amministrazione, quando si tratta di profughi o clandestini, trova sempre soluzioni adeguate e anche immediatamente. E adesso, invece, nei confronti di questa povera famiglia viene fuori con un sacco di scuse per scrollarsi di dosso il problema. Comportamento irresponsabile ed alquanto vergognoso anche alla luce del fatto che lo stesso assessore Biancalani in commissione 5 dichiarò apertamente che il Comune non lascia nessuno in mezzo di strada".