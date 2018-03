31.03.2018 h 10:38 commenti

Sfonda il guard rail del sovrappasso e "atterra" in via Roma, illeso il conducente

L'incidente è successo alle 4 di questa mattina in viale Leonardo da Vinci, la Land Rover si è più volte capottata, ma il 38enne non ha riportato ferite. Sul posto una pattuglia della Municipale e un'ambulanza del 118

Incidente questa mattina 31 marzo, poco dopo le 4, sul sovrappasso di via Roma nel viale Leonardo da Vinci; una Land Rover guidata da 38enne italiano è uscita di strada atterrando nel cortile della fabbrica sottostante, illeso il conducente nonostante la vettura si sia più volte cappottata.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale e un’ambulanza del 118, l’uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale. Secondo una prima ricostruzione il conducente che procedeva in direzione Firenze ha calcolato male la lunghezza della corsia di immissione e quindi ha proseguito la sua corsa abbattendo il guard rail e atterrando in via Roma. Nell’incidente non sono coinvolte altre vetture.



