11.08.2020 h 18:00 commenti

Sfonda con una testata il lunotto di un'auto in sosta: per bloccarlo serve lo spray al peperoncino

Momenti di tensione in piazza Lippi dove la polizia è intervenuta per sedare una lite. Un 40enne, dopo aver spintonato gli agenti, se l'è presa con una vettura che era in strada

Per bloccare un uomo che stava dando in escadescenze, agenti di polizia hanno utilizzato spray al peperoncino. E' accaduto questa notte, 11 agosto, in centro a Prato.

Una Volante è intervenuta in piazza Lippi dopo aver notato tre persone che stavano litigando e picchiandosi. I tre sono stati poi identificati in due cittadini marocchini, regolari in Italia e già conosciuti, e un immigrato non in regola, quarantenne, asseritamente di cittadinanza israeliana, anch'egli già noto e attualmente sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione alla pg. Proprio il quarantenne, nel corso dell'intervento avrebbe spintonato più volte gli agenti cercando di raggiungere nuovamente il nordafricano con cui stava litigando, poi riuscito momentaneamente a liberarsi, ha tirato una testata al lunotto di un'auto in sosta mandandolo in frantumi. I poliziotti allora per bloccarlo hanno usato lo spray. Sono quindi stati fatti intervenire i sanitari del 118 per prestargli le cure del caso poi il quarantenne è stato portato in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dell'auto.