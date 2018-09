20.09.2018 h 09:02 commenti

Sfilarono l'orologio dal polso di un anziano dopo averlo distratto: denunciate due giovani

L'episodio risale allo scorso giugno quando un 76enne venne derubato in strada mentre stava rincasando. I carabinieri sono risaliti alle ladre e hanno rintracciato due nomadi

Due nomadi rumene senza fissa dimora sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Prato per aver rubato l'orologio ad un anziano residente in città. La vicenda risale allo scorso giugno quando un 76enne pratese era stato avvicinato, mentre rientrava presso la propria abitazione, dalle donne che, con un pretesto lo avevano distratto e gli avevano sfilato l'orologio dal polso facendo poi perdere le tracce nelle vie circostanti. L'uomo aveva presentato denuncia ai carabinieri facendo così partire gli accertamenti che hanno permesso di risalire alle giovani nomadi, entrambe già gravate da pregiudizi penali per reati contro il patrimonio. Sono state , denunciate per furto con strappo.



