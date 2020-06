16.06.2020 h 12:23 commenti

Sfida goliardica a scopo benefico tra professionisti amanti della corsa: venerdì la consegna del ricavato alla Protezione civile

Prato virtual runners il nome dell'iniziativa lanciata da un avvocato e un geometra a cui hanno partecipato una trentina di persone iscritte a società amatoriali. Sudore e divertimento per una gara divisa in undici corse che ognuno ha fatto individualmente tracciando la prestazione con le app per la classifica finale. Per ogni corsa un tema da interpretare per aumentare il punteggio

Tecnologia e fantasia per superare i limiti imposti dall'emergenza sanitaria. Si chiama Prato virtual runners l'idea di due grandi appassionati di corsa a piedi – Nicola Furlanetto, avvocato, e Alessandro Bernocchi, geometra – dotati di quell''x factor' necessario a trovare un modo per riunire i runner, farli correre in condizioni di sicurezza, quindi da soli, ma partecipando ad una gara vera e propria con tanto di punteggio e classifica finale. Un gruppo Whatsapp ha tenuto uniti i trenta (tutti iscritti a società amatoriali) che hanno aderito all'iniziativa cominciata con la fase 2 e conclusa in questi giorni. Undici corse, con tragitti di 8/10 chilometri ben definiti e comunicati di volta in volta, e con l'obbligo per i partecipanti di registrare la loro prestazione tramite le app che i runner usano per monitorare la propria attività in modo da dimostrare non solo di aver effettivamente fatto la corsa ma anche il tempo impiegato, elemento fondamentale ai fini della classifica.Tutto qui? Certo che no! “Abbiamo pensato – racconta Nicola Furlanetto – di dedicare ogni corsa ad un tema: abbiamo cominciato con l'assegnare un punto in più a chi avesse corso indossando una maglietta di un determinato colore e, trainati dall'entusiasmo generale e dalla voglia dei partecipanti di alzare ogni volta la posta, abbiamo finito con lanciare i temi più disparati: dal circo alle citazioni dei film, dalla caccia al tesoro ai travestimenti per citarne alcuni”. Ecco che i runner hanno dato libero sfogo alla fantasia creando ogni volta siparietti che fossero rispondenti al tema: c'è chi si è improvvisato giocoliere, chi equilibrista, che si è mascherato con cura prima di mettersi in maglietta e pantaloncini, chi ha indossato parrucche colorate, chi ha impersonato la bandiera tricolore, chi ha raffigurato i titoli di pellicole famosissime, chi ha cantato e ballato. Insomma, chi in queste settimane si è imbattuto in corridori un po' stravaganti ora sa di cosa si trattava.Sudore e divertimento: l'abbinata che ha fatto di Prato virtual runners un'iniziativa da ripetere ancora.“Chi corre a piedi è stato additato all'inizio dell'emergenza sanitaria come una sorta di untore che andava a spargere il virus – dice l'avvocato Furlanetto – c'erano continue segnalazioni sui runner visti da molti come il male, come un veicolo di diffusione del contagio. Una visione assolutamente errata della nostra attività e ora che ci siamo divertiti e abbiamo comunque fatto la nostra gara nell'assoluto rispetto del divieto di assembramento, siamo pronti a donare qualche soldo alla nostra protezione civile”. Sudore, divertimento e beneficenza: circa 600 euro sono stati raccolti tra tutti i partecipanti a Prato virtual runners e venerdì 19 giugno la cifra sarà consegnata nelle mani del responsabile della protezione civile Sergio Brachi in un incontro al quale parteciperà anche il sindaco Matteo Biffoni.Intanto Furlanetto e Bernocchi stanno pensando a cosa fare di tutti i video e di tutte le foto inviate sul gruppo Whatsapp: “L'idea è quella di assemblare tutto in un video da diffondere sui social per far conoscere a tutti la passione, la fantasia e la generosità dei runner”.