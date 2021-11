16.11.2021 h 11:12 commenti

Sfida a colpi di carte bollate tra notaio e avvocato: dopo 14 anni si riparte dalla Corte d'appello

Questioni economiche hanno contrapposto i due professionisti. La vicenda risale al 2007 ma ancora non c'è la sentenza definitiva: la Cassazione, infatti, ha cassato la decisione dei giudici di secondo grado ordinando che il fascicolo venga nuovamente valutato

Una guerra di carte bollate che dura ormai da 14 anni quella tra un'avvocata del foro di Prato e un notaio tra i più noti in città. Una guerra passata da diverse aule di giustizia fino ad arrivare in Cassazione senza però trovare ancora la parola fine. A mettere uno contro l'altro i due professionisti è una questione di soldi, per la precisione una richiesta incrociata di notule messe all'incasso: il notaio ha chiesto 5.500 euro con un decreto ingiuntivo, l'avvocato ha presentato opposizione chiedendone 21mila. E dal 2007 ognuno insiste sulla propria posizione.I fatti. Per un periodo i due professionisti hanno il rispettivo ufficio nello stesso palazzo (di proprietà del notaio) e, nell'ambito della stipula della locazione e nel principio di 'buoni vicini', fanno un accordo che prevede che ognuno offra all'altro la propria assistenza in uno scambio di lavoro che mette sul piatto le competenze notarili e quelle legali. Ad un certo punto il notaio si fa vivo con l'avvocato attraverso un decreto ingiuntivo per la riscossione di 5.500 euro ottenendo come risposta non soltanto il respingimento della pretesa ma anche la richiesta di 21mila euro. L'opposizione – siamo nel 2007 – viene accolta dal tribunale di Prato che fa una compensazione tra dare e avere, condannando il notaio a pagare la differenza e dichiarando nullo l'accordo sottoscritto. Il notaio non ci sta sostenendo che la professionista, secondo il patto, niente avrebbe dovuto pretendere per il suo lavoro. La vicenda arriva in Appello: i giudici – siamo nel 2019 – dichiarano inammissibile il ricorso del notaio evidenziando la carenza dei motivi per i quali la precedente sentenza dovrebbe venire rivista. Praticamente un nulla di fatto che fa valere il primo grado. Il notaio insiste e, assistito dall'avvocato Alberto Cavaciocchi, arriva fino alla Cassazione: qui – siamo nel 2021 – i giudici esaminano il ricorso proposto in Appello e lo dichiarano ammissibile cassando perciò la sentenza di secondo grado e rinviando nuovamente tutto alla Corte d'appello di Firenze affinché, in diversa composizione, si pronunci. A distanza di 14 anni avvocato e notaio dovranno aspettare ancora per sapere chi ha ragione.