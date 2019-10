03.10.2019 h 14:35 commenti

Sfascia l'arredamento di casa e ferisce tre poliziotti intervenuti per calmarlo, arrestato sessantenne

E' successo intorno alle 22 di ieri in via Borgovalsugana. E' stata la moglie dell'uomo a telefonare alla questura dopo essersi rifugiata da una vicina

Ha sfasciato i mobili di mezza casa e ha ferito tre poliziotti intervenuti per calmarlo. Protagonista un uomo di 60 anni, italiano, residente in via Borgovalsugana, arrestato per oltraggio, resistenza, minacce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' successo nella serata di ieri, mercoledì 2 ottobre. In preda ad un violento attacco d'ira dovuto a motivi personali, l'uomo ha dato in escandescenza costringendo la moglie a rifugiarsi da una vicina e a chiedere aiuto alla polizia. Quando la pattuglia è arrivata, il sessantenne ha sfogato la sua rabbia sugli agenti. Ne è nata una colluttazione al termine della quale tre poliziotti hanno avuto bisogno delle cure mediche per ferite giudicate guaribili in cinque giorni ciascuno. L'uomo è stato portato in ospedale dove è stato sedato prima di essere accompagnato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus