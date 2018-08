30.08.2018 h 10:56 commenti

Settore spurghi a rischio collasso, i costi sono già triplicati. Le aziende ricevute dal sindaco

Si rischia la paralisi dopo il blocco del Tar della Lombardia e l'ordinanza della Regione che esclude Gida dalle ditte autorizzate all'uso di determinate discariche

Il settore dello smaltimento fanghi chiede aiuto al sindaco Biffoni per evitare il collasso. Le criticità iniziate in piena estate con una sentenza del Tar della Lombardia che vieta l'uso agricolo dei fanghi, hanno costretto la Toscana a correre ai ripari. Si pensi che solo Gida portava in terra lombarda almeno la metà dei fanghi prodotti nei suoi impianti pratesi. Con lo stop è stata costretta a sua volta a bloccare gli scarichi degli spurghisti, circa 100 tonnellate al giorno. Tra l'altro, proprio in questo periodo e fino alla fine di settembre, l'inceneritore di fanghi è spento per manutenzione ordinaria.

La toppa messa dalla Regione è stata peggiore del buco perché nell'ordinanza urgente del 3 agosto che autorizza le aziende del settore all'uso di determinate discariche, non c'è Gida perché la società, avendo una compagine mista tra pubblico e privato, non è nel sistema idrico integrato. La questione non è di poco conto perché con il ritorno dalle vacanze e la riapertura di attività e delle scuole si rischia davvero la paralisi. Le ditte di spurgo già ora sono impossibilitate a far fronte alle richieste di privati e di aziende o se lo fanno i costi sono triplicati. Per questo ieri sera, 29 agosto, tre delle principali aziende che servono il territorio (la Durgoni, Cristal spurgo e lo Spurgo) hanno incontrato il sindaco Matteo Biffoni alla presenza del direttore e del presidente di Gida, Simone Ferretti e Alessandro Brogi.

La situazione è complessa e anche in questo caso ha una sola causa: la cronica mancanza di impianti. La stessa Gida da molto tempo attende il via libera per uno un nuovo inceneritore di fanghi ma tra contrasti interni alla società e precedenti bocciature della Regione, la situazione è al palo. "Non potendo a nostra volta conferire agli impianti lombardi dobbiamo trovare altre sedi, anche all'estero, con grande difficoltà e aumento dei costi - ha sottolineato il direttore di Gida Simone Ferretti -. Questa settimana Gida ha riaperto alle aziende di spurgo un quinto del prossimo potenziale, la metà a partire dai prossimi giorni, ma sappiamo che non sarà sufficiente".

La soluzione più veloce al momento, seppur di breve periodo, è quella di dare a Gida il permesso di scaricare nei siti individuati nell'ordinanza del 3 agosto.

"Non possiamo assolutamente aspettare, la situazione deve essere sbloccata in qualche modo perché il servizio di spurgo è essenziale anche per la sicurezza sanitaria della città. Un servizio ai cittadini, alle strutture pubbliche come scuole ed ospedali, ai servizi come alberghi o ristoranti che se saltasse comporterebbe conseguenze drammatiche - ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni -. Già da domani parlerò con la Regione Toscana affinché l'ordinanza emessa lo scorso 3 agosto per consentire ad alcuni impianti toscani di stoccare i liquami venga estesa anche a Gida. Provvedimento probabilmente non sufficiente, ma comunque importante".



